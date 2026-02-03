Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) anunció la entrega de un primer paquete de 50 estufas ecológicas, fabricadas por personal y alumnos del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE), plantel Victoria.

Las estufas ecológicas cuentan con un diseño basado en estudios técnicos realizados por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y son fabricadas por manos tamaulipecas en los talleres del ITACE; en estos calentadores se integran el conocimiento académico, capacitación técnica y desarrollo productivo local.

De acuerdo con la información del DIF Tamaulipas, con este hornillo, se mejoran las condiciones de vida en los hogares de atención prioritaria, sobre todo en comunidades rurales del estado, con lo que se fortalece el bienestar, la salud y la seguridad de las familias.

DIF Tamaulipas entrega estufas ecológicas en comunidades rurales / Foto: Especial

La entrega se realiza a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario y se cita, a manera de ejemplo, que en el 2025 se dotaron de 115 estufas ecológicas a familias que requieren alternativas más seguras y saludables para la preparación de alimentos, con lo que se redijo la exposición al humo y se promueve un uso más eficiente del combustible en los hogares.

Durante la administración del gobernador Américo Villareal Anaya (Morena), el DIF Tamaulipas, presidido por María de Villarreal, se han entregado un total de 214 estufas ecológicas en distintos municipios del estado, reflejo del trabajo sostenido en favor de la población de atención prioritaria.

Para el inicio de 2026 el DIF Tamaulipas continuará con dotación de estas hornillas, informa el DIF, institución que refrenda su compromiso de impulsar programas que generan un impacto positivo en la calidad de vida de la población de atención prioritaria, promoviendo soluciones sustentables que fortalecen el desarrollo comunitario y el trabajo coordinado entre instituciones.

