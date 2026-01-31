Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya inauguró la segunda edición del Festival del Cabrito y convocó a prepararse para aprovechar las oportunidades de desarrollo económico y turístico que se presentarán con el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos 2026.

Ante la presencia de productores de ganado caprino, expositores y emprendedores, en el Recinto Ferial de esta histórica ciudad, el gobernador destacó también la próxima apertura de la carretera Mante-Ocampo-Tula, que contribuirá al crecimiento de esta región y alentará mejores oportunidades de desarrollo y bienestar social.

"Entre todos nos tenemos que preparar para aprovechar bien estas oportunidades y que nos apoyen para tener lo que deseamos en estos gobiernos humanistas, justicia social y bienestar para todos", expresó.

Agregó que, con el propósito de darle valor agregado a la producción de ganado caprino, el Gobierno del Estado, con el apoyo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, respalda el proyecto de un rastro TIF para pequeñas especies y darle también nuevas oportunidades a la producción cárnica de cabrito.

El gobernador Américo Villarreal Anaya inauguró la segunda edición del Festival del Cabrito (31/01/26). Foto: Especial

El alcalde de Tula, René Lara Cisneros, reconoció todo el apoyo del gobernador Américo Villarreal para organizar este evento y por el respaldo que le ha dado a las y los emprendedores y artesanos de este Pueblo Mágico.

"Este Festival del Cabrito nos proyecta ante el estado y el país como un evento no solamente económico y rural, sino que proyectamos un evento netamente turístico para reforzar nuestro Pueblo Mágico de Tula. Asimismo, le damos las gracias por todo el apoyo que hemos recibido, por su compromiso de poner a Tula en el centro de las decisiones", dijo.

En su intervención, Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo, mencionó que en el último año Tula se afianzó como uno de los destinos turísticos más importantes del estado, con una afluencia de más de 300 mil visitantes.

Entre las actividades que se contemplan destacan los concursos de parrilleros, la cabra más lechera, el cabrito más gordo, exposiciones, conferencias, un baile popular y una callejoneada tradicional.

