﻿Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los integrantes de la Asamblea y Patronato universitario aprobaron el presupuesto 2026 de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), que permitirá consolidar el crecimiento en todas las áreas sustantivas de la institución educativa.

A propuesta del rector Damaso Anaya Alvarado, el máximo órgano de gobierno de la casa de estudios escuchó la explicación del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del presente año, el cual previamente analizado, revisado y avalado por el Honorable Patronato Universitario, conforme a los procesos de control y supervisión financiera establecidos.

El rector explicó que este instrumento constituye una herramienta para la conducción ordenada de la vida institucional, al establecer las bases para una adecuada administración de los recursos, bajo los criterios de transparencia y rendición de cuentas.

Así como el manejo responsable de las finanzas, el equilibrio presupuestal y apego a la normatividad, garantizando la operación sustantiva de la Universidad.

Los integrantes del máximo órgano de gobierno de la UAT analizaron y deliberaron la propuesta, posteriormente autorizaron el proyecto y refrendaron su respaldo a la planeación financiera y a las decisiones orientadas al desarrollo institucional de la UAT.

El rector Anaya Alvarado dijo que el crecimiento institucional se ha dado de manera gradual y ordenada, inicialmente con el fortalecimiento de la infraestructura, posteriormente con el incremento de la matrícula y, actualmente, con el impulso al posgrado, la investigación y la producción académica.

La planeación financiera aprobada permitirá atender el crecimiento sostenido de la comunidad estudiantil, mejorar las condiciones de enseñanza y consolidar la vinculación con los sectores productivos y los distintos niveles de gobierno, agregó.

Y reiteró el llamado a mantener el trabajo coordinado entre las autoridades universitarias y las comunidades académicas y administrativas, destacando que las decisiones adoptadas en esta Asamblea Universitaria representan un paso firme hacia una universidad financieramente responsable, académicamente sólida y socialmente comprometida con el desarrollo de Tamaulipas.

rmlgv