La mañana de este domingo se registró un microsismo de magnitud 1.3 en el municipio de Naucalpan de Juárez, sin que hasta el momento se reporten daños materiales ni personas lesionadas.

De acuerdo con el reporte preliminar del Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico ocurrió a las 8:32 horas, con epicentro localizado en la zona de Naucalpan, a una latitud de 19.47 y longitud -99.24, con una profundidad de 2 kilómetros.

Por su baja magnitud, el evento fue considerado un microsismo, fenómeno que suele percibirse de manera leve o pasar desapercibido para la mayoría de la población.

