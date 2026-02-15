Más Información

Alistan reforma de las fiscalías Anticorrupción

Alistan reforma de las fiscalías Anticorrupción

Arriaga no acató instrucciones sobre contenidos

Arriaga no acató instrucciones sobre contenidos

Gasolina, más cara que nunca por cobro total de impuestos

Gasolina, más cara que nunca por cobro total de impuestos

Suspenden obras del tramo 5 del Tren Maya; tribunal determina daños ambientales

Suspenden obras del tramo 5 del Tren Maya; tribunal determina daños ambientales

Cruz Azul vs Tigres: Horario y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026, HOY 15 de febrero

Cruz Azul vs Tigres: Horario y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026, HOY 15 de febrero

Extorsión, abuso sexual, drogas y ciberacoso, los delitos latentes para infancias; delincuentes usan videojuegos

Extorsión, abuso sexual, drogas y ciberacoso, los delitos latentes para infancias; delincuentes usan videojuegos

La alcaldía Venustiano Carranza informó que concluyó con el cambio de giro de 80 locatarios del , luego de que el 31 de diciembre dejaran de vender animales como cumplimiento de una orden judicial.

Indicó que estos establecimientos que se dedicaban a la venta de seres sintientes ya recibieron sus nuevas Cédulas de Empadronamiento.

Refirió que ahora desempeñarán nuevas actividades como la venta de alimentos y accesorios para animales de compañía, así como diversos artículos, "en un proceso de reconversión que fortalece la economía del mercado y atiende la demanda de la capital de contar con un entorno más ético y respetuoso".

Concluyen cambio de giro de 80 locatarios del Mercado de Sonora (15/02/2026). Foto: Especial
Concluyen cambio de giro de 80 locatarios del Mercado de Sonora (15/02/2026). Foto: Especial

Lee también

En un comunicado, la alcaldía Venustiano Carranza mencionó que estos cambios de giro se enmarcan en los principios de la, la cual reconoce a los animales como seres sintientes y establece la prohibición de su venta en mercados públicos, "fomentando en su lugar actividades que promuevan la adopción o adquisición responsable y el respeto a la vida".

En octubre pasado, la alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, señaló que como cumplimiento a una orden emitida en 2025 por el Tribunal de Justicia Administrativa local, un aproximado de 80 comerciantes de este mercado tendrían que dejar de vender animales y cambiar de giro, o de lo contrario, serían clausurados.

La demarcación indicó que reforzó la seguridad en las inmediaciones del Mercado de Sonora y lanzó una campaña de difusión contra la venta clandestina de animales en los alrededores y, para ello, habilitó un número telefónico para garantizar contra estas prácticas ya prohibidas.

Concluyen cambio de giro de 80 locatarios del Mercado de Sonora (15/02/2026). Foto: Especial
Concluyen cambio de giro de 80 locatarios del Mercado de Sonora (15/02/2026). Foto: Especial
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]