La alcaldía Venustiano Carranza informó que concluyó con el cambio de giro de 80 locatarios del Mercado de Sonora, luego de que el 31 de diciembre dejaran de vender animales como cumplimiento de una orden judicial.

Indicó que estos establecimientos que se dedicaban a la venta de seres sintientes ya recibieron sus nuevas Cédulas de Empadronamiento.

Refirió que ahora desempeñarán nuevas actividades como la venta de alimentos y accesorios para animales de compañía, así como diversos artículos, "en un proceso de reconversión que fortalece la economía del mercado y atiende la demanda de la capital de contar con un entorno más ético y respetuoso".

Concluyen cambio de giro de 80 locatarios del Mercado de Sonora (15/02/2026). Foto: Especial

En un comunicado, la alcaldía Venustiano Carranza mencionó que estos cambios de giro se enmarcan en los principios de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, la cual reconoce a los animales como seres sintientes y establece la prohibición de su venta en mercados públicos, "fomentando en su lugar actividades que promuevan la adopción o adquisición responsable y el respeto a la vida".

En octubre pasado, la alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, señaló que como cumplimiento a una orden emitida en 2025 por el Tribunal de Justicia Administrativa local, un aproximado de 80 comerciantes de este mercado tendrían que dejar de vender animales y cambiar de giro, o de lo contrario, serían clausurados.

La demarcación indicó que reforzó la seguridad en las inmediaciones del Mercado de Sonora y lanzó una campaña de difusión contra la venta clandestina de animales en los alrededores y, para ello, habilitó un número telefónico para garantizar denuncias anónimas contra estas prácticas ya prohibidas.

