Las crisis en el centro de la lucha por el cierre del gobierno en Washington llegaron a un punto crítico el sábado, ya que el programa federal de asistencia alimentaria enfrentó retrasos y millones de estadounidenses estaban a punto de ver un aumento drástico en sus facturas de seguro médico.

Los impactos en las necesidades básicas (alimentos y atención médica) subrayaron cómo el estancamiento está afectando a los hogares en todo Estados Unidos. Los planes de la administración Trump para congelar los pagos al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria el sábado fueron detenidos por jueces federales, pero es probable que el retraso en los pagos deje a millones de personas con dificultades para pagar sus facturas de comestibles.

Todo esto se sumó a la presión sobre el país, con un mes de cheques de pago perdidos para los trabajadores federales y crecientes retrasos en los viajes aéreos. El cierre ya es el segundo más largo de la historia y entró en su segundo mes el sábado, sin embargo, había poca urgencia en Washington para ponerle fin. Los legisladores están fuera del Capitolio y ambos partidos están atrincherados en sus posiciones.

La Cámara de Representantes no se ha reunido para asuntos legislativos en más de seis semanas, mientras que el líder de la mayoría del Senado, John Thune, del Partido Republicano, cerró su cámara para el fin de semana después de que las conversaciones bipartidistas no lograran un progreso significativo.

Thune dijo que espera que “la presión comience a intensificarse y las consecuencias de mantener el gobierno cerrado se vuelvan aún más reales para todos, de modo que expresen, con suerte, un nuevo interés en tratar de encontrar un camino a seguir”.

El estancamiento parece cada vez más insostenible, ya que el presidente republicano Donald Trump exige acción y los líderes demócratas advierten que un alboroto por el aumento de los costos del seguro médico obligará al Congreso a actuar.

“Este fin de semana, los estadounidenses se enfrentan a una crisis de atención médica sin precedentes en los tiempos modernos”, dijo esta semana el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York.

Retrasos e incertidumbre en torno al SNAP

El Departamento de Agricultura planeaba retener los pagos al programa de ayuda alimentaria a partir del sábado hasta que dos jueces federales ordenaran al gobierno efectuarlos. Trump afirmó que proporcionaría el dinero, pero solicitó mayor orientación legal por parte del tribunal, lo cual no ocurrirá hasta el lunes.

Los beneficios ya estaban sufriendo retrasos porque en muchos estados se tarda una semana o más en cargar las tarjetas SNAP.

“La gente está nerviosa, asustada”, dijo Jill Corbin, directora del comedor social y despensa de alimentos St. Vincent De Paul en Norwich, Connecticut. “No tenemos una respuesta definitiva en este momento”.

Mientras la gente hacía fila temprano el sábado para recibir comidas calientes y comestibles, la organización contaba con 10 voluntarios adicionales para ayudar a los recién llegados a familiarizarse con el proceso. El miércoles, unas 400 familias visitaron la despensa de alimentos y 555 personas recibieron comidas calientes.

“Es como si todo se estuviera desmoronando al mismo tiempo”, dijo Corbin. “No voy a mentir. Es un desafío”.

El programa SNAP atiende a aproximadamente 1 de cada 8 estadounidenses y cuesta alrededor de 8 mil millones de dólares al mes. Los jueces acordaron que el USDA necesitaba al menos recurrir a un fondo de contingencia de aproximadamente 5 mil millones de dólares para mantener el programa en funcionamiento. Pero eso dejó cierta incertidumbre sobre si el departamento usaría dinero adicional o solo proporcionaría beneficios parciales para el mes.

“La administración Trump necesita cumplir con la ley y solucionar este problema de inmediato trabajando en estrecha colaboración con los estados para brindar asistencia nutricional a los millones que dependen de ella lo antes posible”, dijo el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, de Nueva York, en un comunicado tras el fallo.

Los demócratas exigieron esta semana que el gobierno financiara el SNAP, pero los republicanos respondieron argumentando que el programa se encuentra en una situación tan crítica porque los demócratas han votado repetidamente en contra de un proyecto de ley de financiación gubernamental a corto plazo.

“Estamos llegando a un punto crítico gracias a que los demócratas han votado en contra de la financiación gubernamental, ahora 14 veces diferentes”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano de Louisiana, en una conferencia de prensa el viernes

Trump se inmiscuyó en el debate el jueves por la noche al sugerir que los senadores republicanos, que tienen la mayoría, pongan fin al cierre eliminando las reglas de obstrucción parlamentaria que impiden que la mayoría de las leyes avancen a menos que cuenten con el apoyo de al menos 60 senadores. Los demócratas han utilizado la obstrucción parlamentaria para bloquear un proyecto de ley de financiación en el Senado durante semanas.

Los líderes republicanos rechazaron rápidamente la idea de Trump, pero la discusión demostró lo desesperada que se ha vuelto la lucha.

Expiran los subsidios para la atención médica

El periodo anual de inscripción para el seguro médico de la Ley de Cuidado de Salud Asequible también comienza el sábado, y hay fuertes aumentos en lo que la gente paga por la cobertura. Los créditos fiscales mejorados que ayudan a la mayoría de los inscritos a pagar los planes de salud expirarán el próximo año.

Los demócratas se han unido en torno a una iniciativa para extender esos créditos y se han negado a votar por la legislación de financiación del gobierno hasta que el Congreso actúe

La senadora Patty Murray, demócrata por Washington, habló esta semana en el pleno del Senado sobre los electores que, según dijo, se enfrentan a aumentos en las primas de hasta 2000 dólares al mes si los créditos expiran.

“Hoy estoy escuchando a familias de mi estado que están en pánico”, dijo. “El momento de actuar es ahora”.

Si el Congreso no extiende los créditos, los inscritos subsidiados enfrentarán aumentos de costos de aproximadamente el 114%, o más de $1,000 por año, en promedio, según descubrió la organización sin fines de lucro de investigación de atención médica KFF.

En los días previos al inicio de la inscripción abierta, funcionarios demócratas de todo el país advirtieron que los aumentos de costos afectarían duramente a sus electores.

En Wisconsin, por ejemplo, las familias con el plan plata de la ACA podrían ver aumentos en las primas de aproximadamente $12,500 a $24,500 anuales, dependiendo de su ubicación. Las parejas de sesenta años podrían enfrentar aumentos que oscilan entre casi $19,900 y $33,150 anuales.

“No importa cuál sea el porcentaje, es muchísimo”, dijo el gobernador Tony Evers, demócrata de Wisconsin

Algunos republicanos en el Congreso se han mostrado abiertos a la idea de extender los subsidios, pero también quieren hacer cambios importantes en la reforma de salud promulgada mientras el demócrata Barack Obama era presidente. Thune ha ofrecido a los demócratas una votación sobre la extensión de los beneficios, pero no ha garantizado un resultado. Y exige que los demócratas voten primero para reabrir el gobierno.

Así que el país espera y observa a que el Congreso actúe.

TJ McCuin, cuya familia posee y opera mercados agrícolas en Mesa y Apache Junction, Arizona, dijo que el 15% de los clientes de los mercados usan los beneficios de SNAP. No suponía que las demoras perjudicarían inmediatamente al negocio, pero agregó: "Ojalá este no sea un problema a largo plazo porque una vez que se agoten esos beneficios, entonces comenzará a perjudicar".