La diputada local Diana Sánchez Barrios rechazó algún rompimiento con la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, tras el operativo de reordenamiento en San Cosme.

Durante La Chilanguera de este domingo, la legisladora local criticó el uso de la fuerza para el retiro de los comerciantes ambulantes, pero al cuestionarla sobre si esto significa un rompimiento con la alcaldesa, Sánchez Barrios lo negó.

“No existe ningún rompimiento, existen realidades de violencia que la alcaldesa le hace a las familias trabajadoras, hay evidencias de que la alcaldía está abandonada”, comentó.

La legisladora subrayó que están en contra de la violencia y a favor del diálogo.

Mencionó que los comerciantes que fueron retirados están recibiendo asesoría jurídica, y recordó que los ambulantes fueron reubicados en San Cosme hace año y medio por acuerdo con el alcalde interino Raúl Ortega para liberar el túnel Génova.

“Ella quería confrontar. Los comerciantes populares querían trabajar. Su equipo violenta, insulta y agrede. La gente quiere trabajar con orden. La alcaldesa hasta los llamó criminales”, comentó.

Por último, Diana Sánchez Barrios dijo que está dispuesta a facilitar las negociaciones entre los comerciantes de ProDiana y la alcaldía.

