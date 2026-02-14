Más Información

La diputada y coordinadora del grupo parlamentario del PRI en el Congreso capitalino, , aseguró haber sufrido acoso sexual y que el presunto acosador ya fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina ().

La tarde de este sábado, Larios Pérez comunicó que el viernes 13 de febrero fue víctima de acoso sexual por un sujeto, al exterior de las instalaciones del Congreso local, tras lo cual presentó una denuncia.

“Afuera de las oficinas del Congreso de la Ciudad de México, fui víctima de acoso sexual”, afirmó a través de un mensaje en redes sociales.

La diputada local informó que el supuesto acosador ya fue detenido y fue presentado en la Fiscalía General de Justicia capitalina ().

El Congreso de la Ciudad de México se solidarizó con la víctima y reconoció la labor de la SSC y de la FGJ para detener al señalado.

