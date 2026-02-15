Los comerciantes que estaban instalados en una de las aceras de avenida Ribera de San Cosme, en la colonia San Rafael, y que personal de la alcaldía Cuauhtémoc buscó retirar en un operativo que terminó en agresiones hacia la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega y sus colaboradores, la noche del viernes 13 de febrero, ya no se instalaron este sábado.

En un recorrido realizado al mediodía de ayer, EL UNIVERSAL constató que la banqueta de dicha vialidad, en su esquina con avenida Insurgentes, en dirección al poniente, se apreció libre de comercio informal.

“Estaban allí ayer, vendían que artesanías, libretas y así, cosillas, pero ya no están hoy”, dijo el empleado de una farmacia ubicada en la zona.

Frente a la banqueta que fue ocupada por vendedores ambulantes había una patrulla de la Policía Auxiliar, uno de los policías dijo que realizaban vigilancia por la celebración del Día del Amor y la Amistad.

En el recorrido, EL UNIVERSAL constató que el lugar estaba libre de ambulantes, mientras que la acera de la Ribera de San Cosme, en su dirección de poniente al centro de la ciudad, el comercio informal operaba con normalidad, desde Metro Revolución hasta Metro San Cosme.

El viernes 13 de febrero, personal de la alcaldía Cuauhtémoc, encabezados por la edil Alessandra Rojo de la Vega, realizaron un operativo para liberar la vía pública del comercio informal en la zona.

A través de un video compartido en sus redes sociales, la alcaldesa señaló que un grupo de personas de la diputada Diana Barrios, de la Asociación Parlamentaria Mujeres por El Comercio Feminista e Incluyente, llegaron a golpearlos.

En la acera de San Cosme, dirección poniente al centro, sí se instalaron ambulantes desde Metro Revolución hasta la estación San Cosme. Foto: Santiago Reyes / EL UNIVERSAL

“Estuvimos reordenando la vía pública, San Cosme, de cinco puestos pasaron a 22 puestos por ‘permisos’ del Gobierno de la Ciudad, permisos que nunca han enseñado”.

Más tarde, a través de un comunicado, la diputada Diana Sánchez Barrios indicó que “personal de la alcaldía acudió a retirar de manera sumamente violenta a compañeras y compañeros del comercio popular que trabajan en la avenida Ribera de San Cosme”.

Dijo que los comercios fueron reubicados hace más de un año y medio en ese sitio, “gracias a un acuerdo al que se llegó para liberar el espacio de los túneles en la Glorieta de Insurgentes”.

Por separado, la Secretaría de Gobierno precisó que el ordenamiento del comercio en vía pública y la expedición de los permisos correspondientes, es una atribución exclusiva de la alcaldía Cuauhtémoc, como lo indica la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.

Ayer por la tarde, la alcaldía Cuauhtémoc informó que tres de los trabajadores que participaron en el operativo presentan fracturas, entre ellos, Alessandra Rojo de la Vega, quien fue diagnosticada con una costilla rota.

“El resto del personal lesionado presentó contusiones, golpes, esguinces y lesiones provocadas por empujones y caídas durante la agresión”, agregó.