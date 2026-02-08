Primera feria de adopción de perritos peregrinos en CDMX: ¿dónde y cuándo es?

Decenas de perritos abandonados durante las peregrinaciones por la celebración a la Virgen de Guadalupe en diciembre de 2025, ya esperan que alguna familia decida darles una nueva oportunidad de tener un hogar.

A cargo de la organización "Consentidos Bazar", la primera feria de adopción de perritos peregrinos ya se está llevando a cabo.

Por ello, aquí te contamos dónde y cuándo es, qué actividades habrá y cómo puedes ayudar a los perritos, en caso de que no esté en tus posibilidades adoptar uno.

Decenas de perritos que llegan con las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe, son abandonados cada año. Foto: Yaretzy M. Osnaya/ EL UNIVERSAL

¿Dónde y cuándo es la primera feria de perritos peregrinos?

La primera feria de perritos peregrinos comenzó ayer, 7 de febrero, y estará abierta hasta este domingo 8 de febrero, de 10 AM a 7 PM.

Se está llevando a cabo en el Parque de los Cocodrilos, ubicado en C. Granate S/N, Colonia Estrella, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Tiene como objetivo que las decenas de perritos peregrinos abandonados durante las celebraciones guadalupanas, encuentren nuevos hogares donde vivir saludables, plenos y felices.

¿Qué actividades habrá?

Durante la jornada de esta primera feria podrán realizarse diversas actividades, como:

Adoptar a un perrito, siguiendo el protocolo establecido por la organización.

a un perrito, siguiendo el protocolo establecido por la organización. Convivir con los animales para conocer su carácter y sus necesidades.

con los animales para conocer su carácter y sus necesidades. Actividades de integración con motivo del Día del Amor y la Amistad.

con motivo del Día del Amor y la Amistad. Comprar artículos exclusivos para mascotas en el bazar.

artículos exclusivos para mascotas en el bazar. Servicios gratuitos de desparasitación, vacunas y más.

Los organizadores del evento también invitan a la gente a asistir con sus perritos, con el objetivo de generar una experiencia única y un ambiente agradable, tanto para las mascotas como para los amantes de estos animales.

¿De qué otras maneras se puede ayudar a los perritos peregrinos?

En caso de que no puedas adoptar a alguno de los perritos, Consentidos Bazar también está realizando una colecta de donaciones para ellos.

Puedes acudir al Parque de los Cocodrilos dentro del horario establecido y donar alguno de los siguientes artículos:

Croquetas en bultos nuevos

Cobijas

Camas

Ropa

Medicamentos

Juguetes

Platos

O cualquier otro artículo de utilidad para la salud y el bienestar de los perritos

