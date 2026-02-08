Primera feria de adopción de perritos peregrinos en CDMX: ¿dónde y cuándo es?

Más Información
Decenas de perritos abandonados durante las peregrinaciones por la celebración a la Virgen de Guadalupe en diciembre de 2025, ya esperan que alguna familia decida darles una nueva oportunidad de tener un hogar.
A cargo de la organización "Consentidos Bazar", la primera feria de adopción de perritos peregrinos ya se está llevando a cabo.
Por ello, aquí te contamos dónde y cuándo es, qué actividades habrá y cómo puedes ayudar a los perritos, en caso de que no esté en tus posibilidades adoptar uno.
¿Dónde y cuándo es la primera feria de perritos peregrinos?
La primera feria de perritos peregrinos comenzó ayer, 7 de febrero, y estará abierta hasta este domingo 8 de febrero, de 10 AM a 7 PM.
Se está llevando a cabo en el Parque de los Cocodrilos, ubicado en C. Granate S/N, Colonia Estrella, en la alcaldía Gustavo A. Madero.
Tiene como objetivo que las decenas de perritos peregrinos abandonados durante las celebraciones guadalupanas, encuentren nuevos hogares donde vivir saludables, plenos y felices.
¿Qué actividades habrá?
Durante la jornada de esta primera feria podrán realizarse diversas actividades, como:
- Adoptar a un perrito, siguiendo el protocolo establecido por la organización.
- Convivir con los animales para conocer su carácter y sus necesidades.
- Actividades de integración con motivo del Día del Amor y la Amistad.
- Comprar artículos exclusivos para mascotas en el bazar.
- Servicios gratuitos de desparasitación, vacunas y más.
Los organizadores del evento también invitan a la gente a asistir con sus perritos, con el objetivo de generar una experiencia única y un ambiente agradable, tanto para las mascotas como para los amantes de estos animales.
¿De qué otras maneras se puede ayudar a los perritos peregrinos?
En caso de que no puedas adoptar a alguno de los perritos, Consentidos Bazar también está realizando una colecta de donaciones para ellos.
Puedes acudir al Parque de los Cocodrilos dentro del horario establecido y donar alguno de los siguientes artículos:
- Croquetas en bultos nuevos
- Cobijas
- Camas
- Ropa
- Medicamentos
- Juguetes
- Platos
- O cualquier otro artículo de utilidad para la salud y el bienestar de los perritos
