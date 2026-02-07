¿Cómo cortar las uñas de mi gato?; conoce los trucos infalibles para no lastimarlo

Los felinos rascan y arañan como parte de un comportamiento natural que los ayuda a aliviar el estrés, estirar sus músculos e incluso comunicarse con otros compañeros.

Tener un gato en casa puede hacerte creer que tus muebles y tu piel están en riesgo de sufrir rasguños severos todo el tiempo, provocados por las puntas afiladas de las uñas de tu michi; sin embargo, este no tiene que ser el caso.

Aquí te contamos los mejores trucos y tips para que sepas cómo cortarle las uñas a tu gato sin lastimarlo.

Procura agarrar a tu gato en un momento de tranquilidad y relajación. Foto: Cats.com

¿Cómo cortar las uñas de tu gato?

Los gatos suelen ser hostiles a situaciones o escenarios con los que no están familiarizados, por ello, se recomienda acostumbrar a tu michi a cortarle las uñas periódicamente desde que es pequeño o lo antes posible.

Es importante que tengas paciencia y actúes con delicadeza al realizar la rutina de corte, así tu pequeño felino puede asimilarlo como un hábito agradable.

De acuerdo con el blog veterinario de Purina, estas son algunas recomendaciones que puedes aplicar al momento de costarle las uñas a tu michi:

Forma correcta e incorrecta de cortar las uñas de tu gato. Foto: Purina

Con mucho cuidado y paciencia, agarra cada uno de los dedos de tu gato y presiona la almohadilla para que la uña salga y puedas cortarla.

para que la uña salga y puedas cortarla. Realiza el corte en la dirección de la uña.

Corta dejando un espacio entre la zona rosa o más oscura que sea visible en la uña, pues esa es la carne viva de tu gatito.

entre la o más que sea visible en la uña, pues esa es la carne viva de tu gatito. El cortaúñas NO debe tocar nunca la vena interior que recorre cada una de las uñas.

debe tocar nunca la que recorre cada una de las uñas. Si estás nervioso u observas que tu felino está alterándose en exceso, mejor deja de realizar el corte y posponlo para otro momento.

para otro momento. Aprovecha el momento del corte de uñas para revisar las almohadillas y patas de tu gatito. Checa que no tenga cortes ni cuerpos extraños.

y patas de tu gatito. Checa que no tenga cortes ni cuerpos extraños. En caso de que detectes algo fuera de lo normal, consulta con tu veterinario.

Revisa sus uñas una vez a la semana .

sus uñas . No lo regañes ni le grites durante el corte.

ni le grites durante el corte. Identifica qué uñas afila más frecuentemente -las posteriores o delanteras- y realiza el corte en cada zona según se necesite.

TIP: Dale un premio práctico, estilo los snacks cremosos que vienen en tubo, para que se entretenga y asocie la actividad de cortarle las uñas con un sentimiento positivo.

Consiente a tu michi, antes, durante y después del corte, para que asocie la actividad con sentimientos agradables y positivos. Foto: iStock

