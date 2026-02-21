Más Información

Ríos Farjat, Laynez Potisek y Cossío, se suman a "Somos México"; realizan asamblea constitutiva para ser partido

Ríos Farjat, Laynez Potisek y Cossío, se suman a "Somos México"; realizan asamblea constitutiva para ser partido

Hallan sin vida a 5 mujeres reportadas como desaparecidas en Celaya, Guanajuato; sus cuerpos estaban en pozos agrícolas

Hallan sin vida a 5 mujeres reportadas como desaparecidas en Celaya, Guanajuato; sus cuerpos estaban en pozos agrícolas

Tribunal Electoral ordena al INE resolver uso de siglas CSP para conformar un partido político; le prohíbe su uso temporal

Tribunal Electoral ordena al INE resolver uso de siglas CSP para conformar un partido político; le prohíbe su uso temporal

Cae "La Leona", reclutadora de sicarios del CJNG; asumió cargo tras detención de "El Lastra", su pareja sentimental

Cae "La Leona", reclutadora de sicarios del CJNG; asumió cargo tras detención de "El Lastra", su pareja sentimental

Gurría Treviño, salario mensual equivalía al de dos presidentes de México; se jubiló a los 43 años con jugosa pensión

Gurría Treviño, salario mensual equivalía al de dos presidentes de México; se jubiló a los 43 años con jugosa pensión

Cae jefe operativo del CJNG, junto a 13 presuntos secuestradores en Veracruz; liberan a una persona privada de su libertad

Cae jefe operativo del CJNG, junto a 13 presuntos secuestradores en Veracruz; liberan a una persona privada de su libertad

Celaya, Gto.- Cinco mujeres jóvenes que desaparecieron en Celaya, fueron en pozos agrícolas de las comunidades Franco Tavera y La Tinaja, en el municipio de Juventino Rosas, a 20 kilómetros de esta ciudad.

Los hallazgos fueron reportados la última semana, en búsquedas de colectivos y especialistas de la .

Las cinco mujeres, de entre 19 y 30 años de edad, aparecen en las fichas de búsqueda de la Alerta Amber y el Protocolo Alba.

Localizan sin vida a 5 mujeres reportadas como desaparecidas en Celaya, Guanajuato; estaban en pozos agrícolas. Foto: Especial.
Localizan sin vida a 5 mujeres reportadas como desaparecidas en Celaya, Guanajuato; estaban en pozos agrícolas. Foto: Especial.

Lee también:

Las víctimas fueron identificadas como Mónica de 19 años, reportada como desaparecida el 26 de febrero de 2025; Melani Berenice de 21 años, desaparecida el 18 de marzo de 2025; Alondra Rubí, de 30 años, el 12 de mayo de 2025; Alexa Melissa, de 21 años, el 30 de diciembre de 2025 y de 19 años, quien era buscada desde el 9 de enero de 2026.

Melani, Mónica y Alondra fueron halladas en Franco Tavera; mientras que Alexa y Jazmín fueron localizadas en La Tinaja, confirmó la Fiscalía General del Estado.

Sus restos estaban en pozos que contenían agua y hacían las veces de fosas clandestinas.

Lee también:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]