Tuxtla Gutiérrez.- Militares y agentes de seguridad detuvieron en flagrancia a seis hombres en posesión de armas de fuego, vehículos y droga en la ciudad de Chiapa de Corzo.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo informó que los hechos ocurrieron en la carretera Tuxtla Gutiérrez a Chiapa de Corzo, donde fueron aprehendidos Richard “N”, originario de Tuxtla Gutiérrez, Issac “N”, alias “El Diablo”; Joel “N”, alias “El Chapo”; Noé “N”; David “N”; y Daniel “N”, estos últimos originarios de Navolato, Sinaloa.

En la acción les aseguraron tres armas largas calibre 7.62x39 mm con cargadores abastecidos y cuatro armas cortas calibre 9 mm con cargadores abastecidos.

Además, 322 cartuchos calibre 7.62x39 mm, un chaleco balístico y siete accesorios balísticos,10 cargadores para arma corta y 13 cargadores para arma larga, 36 bolsas de plástico de cocaína, así como dinero en efectivo, 68 “poncha llantas”, cinco radios de comunicación, 14 teléfonos, un dron y otros artefactos.

Lo sujetos llevaban, además cuatro vehículos, uno de ellos con reporte de robo y placas del estado de Tabasco.

El despliegue y detención lo realizaron agentes de Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la Guardia Estatal Preventiva, de manera coordinada con la Agencia de Inteligencia e Investigación Ministerial de la Fiscalía General del Estado, y el apoyo de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República.

afcl/cr