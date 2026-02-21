La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó la muerte del matrimonio conformado por Alexandro y Karina, quienes desaparecieron el pasado jueves luego de dejar a sus hijos en el colegio y cuyo caso ha causado zozobra entre la sociedad poblana.

“Desde al Fiscalía de Puebla lamentamos profundamente este hecho ocurrido en el estado de Tlaxcala”, señaló María Luisa del Pilar Aparicio Solano, encargada de Despacho de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.

A través de un video en la cuenta de X, Aparicio Solano indicó que Karina de los Ángeles y Alexandro Agustín, ambos de 50 años, se trasladaron al estado de Tlaxcala con motivo del cumpleaños de Karina, de acuerdo con información proporcionada por sus familiares.

Aclaró que de acuerdo con la información obtenida a través de cámaras de videovigilancia, la desaparición de las víctimas ocurrió en el estado de Tlaxcala, donde fueron privados de la libertad.

“Las víctimas estuvieron en el estado de Tlaxcala y en este estado fueron privadas de su libertad. De las geolocalizaciones obtenidas en tiempo real, esto con fecha al 20 de febrero del 2026, se desprende que estuvieron específicamente en el municipio de Tlaxco, Tlaxcala, dejando de tener actividad los equipos telefónicos de las victimas a las 18:30 horas.

“Con la información obtenida de la videograbaciones, datos conservados y geolocalizaciones en tiempo real, se concluye que los hechos de los que resultaron victimas Karina de los Ángeles y Alexandro Agustín ocurrieron en el estado de Tlaxcala”, recalcó.

Informó que los cuerpos de las víctimas fueron localizados en un paraje limítrofe entre los estados de Tlaxcala y Puebla.

“Como nuestra fiscal general nos ha instruido, reiteramos nuestro compromiso con las y los poblanos”, concluye el video.

En relación a la desaparición del matrimonio en el estado de Tlaxcala, la Fiscalía General del Estado informa: pic.twitter.com/RZILQIO6Gl — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) February 21, 2026

La desaparición del matrimonio –como se informó en EL UNIVERSAL previamente- mantuvo en vilo a la sociedad poblana, ello luego que se reportó la aparición de dos cuerpos

Familiares y amigos habían emprendido una intensa campaña para poder ubicar con vida al matrimonio, conformado por el contador Alexandro y su esposa la ama de casa Karina.

Las investigaciones determinaron que ambos habían viajado a Tlaxcala para celebrar el cumpleaños de Karina y de acuerdo con videos de seguridad fueron privados de la libertad en Tlaxco, Tlaxcala y luego sus cuerpos aparecieron en un paraje ubicado en los límites de ambas entidades.

El Gobierno del Estado de Puebla informó que de manera conjunta con autoridades de Tlaxcala, la Fiscalía General del Estado de Puebla mantiene labores de investigación para esclarecer los hechos y se aplique la ley.

“Desde el Gobierno de Puebla expresamos nuestra solidaridad con los familiares y seres queridos con la pareja poblana reportada desaparecida en Tlaxcala y posteriormente hallada sin vida”, destacó en un comunicado de prensa.

El caso de la desaparición del matrimonio ocurre casi una semana después del ataque armado ocurrido a las afueras de un antro en una de las zonas de mayor afluencia turística de la ciudad de Puebla, el cual dejó tres jóvenes asesinados y cinco heridos de bala.

