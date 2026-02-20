TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Un ataque armado en el tramo carretero Oxchuc-Ocosingo, de personas que bloqueaban la vía, dejó lesionados a tres policías locales, dos elementos de la Guardia Estatal Preventiva y un trabajador de Protección Civil Municipal, quienes se reportan estables, informaron autoridades de seguridad y ministeriales.

Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general de Chiapas, informó que un grupo de inconformes bloqueaba esa ruta carretera en aquella región Selva, en las inmediaciones del poblado Río Florido, donde además fueron detenidas 10 personas, de las cuales una es menor de edad, asimismo, se aseguraron dos armas largas y dos armas cortas, diversos cartuchos y casquillos.

El operativo fue desplegado en ese punto carretero derivado de denuncias ciudadanas en contra de un grupo de lugareños integrantes, presuntamente del Frente Nacional por la Lucha del Socialismo (FNLS), que obstruía la circulación "y cobraba sin permitir el libre tránsito a la población".

Llaven Abarca precisó que las fuerzas del orden fueron agredidas con disparos de arma de fuego y "resultaron lesionados tres policías municipales de Ocosingo, dos de la Guardia Estatal Preventiva y un elemento de Protección Civil municipal, quienes se reportan estables".

Sobre el caso, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), informó que cuando los policías llegaron al punto del bloqueo fueron agredidos con disparos de arma de fuego "por parte de la multitud, y fueron lesionados varios elementos policiales".

Como resultado del operativo fueron aseguradas varias armas además de cartuchos útiles. Imagen ilustrativa. Foto: Pixabay

Los manifestantes, encabezados por Daniel “N”, presunto líder del FNLS, realizaban en ese momento actividades de boteo entre los automovilistas y transportistas.

Como respuesta, las fuerzas de seguridad aprehendieron en flagrancia a Martín “N”, Diego “N”, Yovani “N”, Carlos “N”, Felipe “N”, Medardo “N”, José “N”, Alejandro “N”, Belisario “N” y Ángel N".

Los uniformados aseguraron dos rifles calibre .22, dos cajas con 50 cartuchos calibre .22 cada una, que suman 100 cartuchos útiles; 11 dosis de la droga cristal; dos radios portátiles; un teléfono celular; un vehículo Nissan NP300 color gris con placas de Chiapas.

Además, una camioneta Ford F-150 color blanco; un vehículo Nissan Estaquitas con redila gris, sin placas de circulación; un vehículo Nissan Tiida color gris sin placas; así como una motocicleta marca Italika color rojo.

En las acciones participaron la Secretaría de Seguridad del Pueblo, a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal y la Policía Municipal.

