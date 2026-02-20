La Paz, BCS. 20 de febrero.- Tres personas fueron detenidas y mil 271 dosis de droga fueron aseguradas durante un cateo realizado en un domicilio de la colonia Los Venados, en Cabo San Lucas.

La intervención se realizó como parte de una investigación por presunta venta de narcóticos, luego de que el Ministerio Público obtuvo una orden judicial para ingresar al inmueble, informó hoy la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE).

Agentes adscritos a la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto, con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina llegaron a la zona y realizaron la intervención y el resguardo perimetral.

En el sitio fueron detenidos Jorge Luis “N”, de 52 años; Azucena “N”, de 28; y Omar “N”, de 36 años, originarios de Jalisco y Sinaloa.

Durante la revisión se localizaron bolsas con vegetal verde con características de marihuana, equivalente a 346 dosis. También fueron aseguradas bolsas con sustancias con características del narcótico conocido como cristal, que representarían alrededor de 925 dosis.

La droga quedó bajo resguardo para análisis pericial y las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Ayer también se desarrolló un operativo de inspección en una empresa de paquetería en la colonia Ayuntamiento en La Paz.

Un binomio canino k9 llamado “Betty” identificó un paquete con dosis de droga en BCS. Foto: Especial.

Un binomio canino k9 denominado “Betty” logró la identificación de un paquete en cuyo interior fueron localizados envoltorios de droga, equivalentes a 400 dosis de cannabis, confirmaron autoridades de la PGJE.

