Más Información

Trump excluye a productos bajo el T-MEC de nuevo arancel; firma orden para que entren en vigor casi de inmediato

Trump excluye a productos bajo el T-MEC de nuevo arancel; firma orden para que entren en vigor casi de inmediato

Empresas piden indemnizaciones por los aranceles de Trump; reembolsos podrían ascender a 120 mil mdd según NYT

Empresas piden indemnizaciones por los aranceles de Trump; reembolsos podrían ascender a 120 mil mdd según NYT

Primer día del EDC 2026 reúne a viejos amigos y nuevas generaciones de fans

Primer día del EDC 2026 reúne a viejos amigos y nuevas generaciones de fans

Pensiones doradas: el caso de José Ángel Gurría Treviño; inconsistencias en su jubilación fueron señaladas desde los años 90

Pensiones doradas: el caso de José Ángel Gurría Treviño; inconsistencias en su jubilación fueron señaladas desde los años 90

Turnan a ministro Giovanni Figueroa el caso de Mario Aburto, asesino confeso de Colosio; resolverá si condena de 45 años es correcta

Turnan a ministro Giovanni Figueroa el caso de Mario Aburto, asesino confeso de Colosio; resolverá si condena de 45 años es correcta

La Paz, BCS. 20 de febrero.- Tres personas fueron detenidas y mil 271 fueron aseguradas durante un cateo realizado en un domicilio de la colonia Los Venados, en Cabo San Lucas.

La intervención se realizó como parte de una investigación por presunta venta de narcóticos, luego de que el Ministerio Público obtuvo una orden judicial para ingresar al inmueble, informó hoy la Procuraduría General de Justicia del estado ().

Agentes adscritos a la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto, con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina llegaron a la zona y realizaron la intervención y el resguardo perimetral.

Lee también

En el sitio fueron detenidos Jorge Luis “N”, de 52 años; Azucena “N”, de 28; y Omar “N”, de 36 años, originarios de Jalisco y Sinaloa.

Durante la revisión se localizaron bolsas con vegetal verde con características de marihuana, equivalente a 346 dosis. También fueron aseguradas bolsas con sustancias con características del narcótico conocido como cristal, que representarían alrededor de 925 dosis.

La droga quedó bajo resguardo para análisis pericial y las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Lee también

Ayer también se desarrolló un operativo de inspección en una empresa de paquetería en la colonia Ayuntamiento en La Paz.

Un binomio canino k9 llamado “Betty” identificó un paquete con dosis de droga en BCS. Foto: Especial.
Un binomio canino k9 llamado “Betty” identificó un paquete con dosis de droga en BCS. Foto: Especial.

Un binomio canino k9 denominado “Betty” logró la identificación de un paquete en cuyo interior fueron localizados envoltorios de droga, equivalentes a 400 dosis de cannabis, confirmaron autoridades de la PGJE.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]