Trump excluye a productos bajo el T-MEC de nuevo arancel; firma orden para que entren en vigor casi de inmediato

Empresas piden indemnizaciones por los aranceles de Trump; reembolsos podrían ascender a 120 mil mdd según NYT

Primer día del EDC 2026 reúne a viejos amigos y nuevas generaciones de fans

Pensiones doradas: el caso de José Ángel Gurría Treviño; inconsistencias en su jubilación fueron señaladas desde los años 90

Turnan a ministro Giovanni Figueroa el caso de Mario Aburto, asesino confeso de Colosio; resolverá si condena de 45 años es correcta

LA PAZ, BCS. 20 de febrero.-Una fue auxiliada por cuerpos de emergencia la tarde de este viernes, en La Paz, , luego de ser localizada en una zona elevada de un puente vehicular, lo que generó un operativo de rescate por parte de corporaciones municipales.

De acuerdo con reportes de las centrales de emergencia, la mujer se encontraba sobre uno de los pilares del puente, en un punto cercano a la orilla, lo que motivó la intervención de elementos del y de la Policía Municipal, así como la paralización del tráfico en esta zona concurrida.

Durante más de una hora, los rescatistas implementaron maniobras para aproximarse de forma segura y dialogar con ella. Al lugar también arribaron familiares, quienes colaboraron en los intentos por persuadirla.

Finalmente, uno de los bomberos descendió hasta el punto donde se encontraba y logró acompañarla hasta una zona segura.

La mujer fue atendida por paramédicos en el sitio y posteriormente quedó bajo resguardo de las para su valoración correspondiente.

Según versiones, la mujer ya habría estado en una situación similar, colocándose en riesgo, bajo los influjos de alguna droga. Autoridades investigan la situación para ofrecer acompañamiento junto a sus familiares.

