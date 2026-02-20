LA PAZ, BCS. 20 de febrero.-Una mujer fue auxiliada por cuerpos de emergencia la tarde de este viernes, en La Paz, Baja California Sur, luego de ser localizada en una zona elevada de un puente vehicular, lo que generó un operativo de rescate por parte de corporaciones municipales.

De acuerdo con reportes de las centrales de emergencia, la mujer se encontraba sobre uno de los pilares del puente, en un punto cercano a la orilla, lo que motivó la intervención de elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal, así como la paralización del tráfico en esta zona concurrida.

Durante más de una hora, los rescatistas implementaron maniobras para aproximarse de forma segura y dialogar con ella. Al lugar también arribaron familiares, quienes colaboraron en los intentos por persuadirla.

Lee también Líder de Morena en Congreso de Morelos afirma que no habrá cambios en la Constitución del Estado para aumentar número de diputados

Finalmente, uno de los bomberos descendió hasta el punto donde se encontraba y logró acompañarla hasta una zona segura.

La mujer fue atendida por paramédicos en el sitio y posteriormente quedó bajo resguardo de las autoridades para su valoración correspondiente.

Según versiones, la mujer ya habría estado en una situación similar, colocándose en riesgo, bajo los influjos de alguna droga. Autoridades investigan la situación para ofrecer acompañamiento junto a sus familiares.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/cr