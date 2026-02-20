La Paz. - Pese a la investigación en su contra por un presunto desfalco al erario de 14 millones de pesos, el exalcalde de Los Cabos -de extracción morenista- Óscar Leggs Castro, anunció su intención por contender a la gubernatura por Baja California Sur.

“Que sepan que también vamos en la pelea de nuestro partido Morena, cuando llegue el momento de alzar la mano…vamos a entrarle por la pelea de la Baja California Sur”, expresó en una transmisión en sus redes sociales.

En su mensaje reiteró que él también levanta la mano para dirigir el estado y pidió a sus simpatizantes impulsar su proyecto sin confrontaciones ni denostaciones.

Lee también Vinculan a proceso a exalcalde de Los Cabos, Oscar Leggs por desfalco millonario; suman 14 exfuncionarios vinculados a proceso

“No caigamos en el error que han caído los demás, de estar culpando a los demás, tratando de opacar para poder brillar. Nosotros traemos luz suficiente para brillar con luz propia, y no ocupamos opacar a nadie, al contrario, que haya competencia”, lanzó.

El exedil criticó a la actual administración de Los Cabos -que preside Christian Agúndez- de las deficiencias en servicios públicos que cotidianamente les refieren ciudadanos, y enfatizó en las calles y avenidas destrozadas.

Además, habló de prioridades que le gustaría atender.

“Vamos por campos pesqueros mejor atendidos por los gobiernos, por mejores caminos que ahorita están para el arrastre, están muy mal, pero qué nos vamos tan lejos, las calles de Cabo San Lucas”, expuso.

Anuncia recorridos

El exalcalde comentó que visitará comunidades de todo el estado para escuchar a los ciudadanos y conocer sus problemas, y señaló se requieren “nuevos rostros y propuestas”.

Con todo dijo que si no consiguiera las simpatías necesarias en Morena, adelantó apoyaría al diputado federal Manuel Cota Cárdenas, a quien también lo ubicó como aspirante a la precandidatura.

Lee también Vinculan a proceso a extesorero de Los Cabos por abuso de autoridad; investigan también a exalcalde

“Si llegado el momento a Oscar Leggs no le dan los números, por supuesto que apoya al cien por ciento a Manuel Cota para que sea nuestro próximo gobernador, pero confiamos plenamente en nuestra gente”, afirmó.

Durante su transmisión estuvo mostrando gráficos, imágenes, calcomanías y adelantó que sus “amigos” le apoyarán con souvenirs porque él no usa dinero público, “como sí lo están haciendo otros”, acusó.

Acusa persecución

“Tenemos que reforzar el segundo piso de la Cuarta Transformación, pero desde una perspectiva donde la gente participe, y no solo en lo que se ha convertido nuestro Movimiento de Regeneración Nacional en grupos de poder que persiguen a quienes no están de acuerdo, como lo han hecho desde hace año y medio conmigo, para buscar sacarme de la jugada”, puntualizó.

Su posicionamiento ocurre mientras continúa el proceso penal en su contra. Desde el año pasado un juez de control lo vinculó a proceso por los presuntos delitos de abuso de autoridad por simulación, tras considerar que existían elementos para seguir la investigación.

La Fiscalía Estatal Anticorrupción formuló señaló que el exedil estaría implicado en la autorización de un pago superior a 14 millones de pesos a una empresa que gestionaría un crédito para el Ayuntamiento de Los Cabos en 2022, operación que -según la acusación- no se concretó.

A inicios de febrero, Leggs Castro presumió haber obtenido una suspensión definitiva de un juicio de amparo; no obstante, el proceso penal continúa vigente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/cr