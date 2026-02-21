LA PAZ, BCS., 21 de febrero. - En los primeros dos meses del año colectivos de búsqueda han documentado al menos 20 personas desaparecidas -al menos la mitad son jóvenes- en Baja California Sur, una cifra mayor en comparación con años pasados, incluso ya reconocida por autoridades locales.

De acuerdo con el recuento difundido por el Colectivo Búsquedas por La Paz, durante el mes de enero y lo que va de febrero, se tienen 20 fichas activas de personas desaparecidas, y llama la atención que al menos 11 de los casos se trata de jóvenes de entre 18 y no más de 30 años.

Las desapariciones se distribuyen en comunidades de los cinco municipios del estado, desde La Paz, San José del Cabo, Ciudad Insurgentes y Puerto San Carlos en Comondú, Loreto, y Vizcaíno y Guerrero Negro, en Mulegé.

El Colectivo señaló en un comunicado que en cada jornada de búsquedas se están uniendo más familias y lamentó el número de casos de personas desaparecidas que sigue incrementándose en la entidad.

“Cada domingo se unen más familias nuevas al grupo de búsquedas y es algo terrible que la desaparición de personas siga y siga en BCS”, expuso, al tiempo que cuestionó la falta de resultados en materia de investigaciones y exigió al gobernador hacer los cambios necesarios en su gabinete para avanzar.

Colectivos de búsqueda registran al menos 20 personas desaparecidas en Baja California Sur; la mayoría son jóvenes. Foto: Especial.

“No hay detenidos por que no quieren, las carpetas no hablan solas. Si se pusieran a leer y realmente hicieran su trabajo habría avances”, afirmó.

Familiares que han compartido las fichas de búsquedas también han hecho énfasis en la edad de los jóvenes, muchos de ellos, desde que llevan el registro -en 2017 a la fecha- apenas cumplen la mayoría de edad.

Concentración y preocupación por jóvenes

Entre los más recientes, es el caso de Carlos Edrey Valenzuela Flores, reportado como desaparecido en Guerrero Negro, el pasado 10 de febrero, sobre quien sus familiares reportan que salió a cortarse el cabello y no se supo más de él.

También refieren el caso de Dylan Alejandro Tolentino Castro, de 21 años, desaparecido en La Paz el pasado 13 de febrero, y de Brandon Isaías Leyva Talamantes, de 19 años, reportado como desaparecido un día antes, el 12 de febrero, también en La Paz.

El recuento del Colectivo de Búsquedas por La Paz documenta que hay días en que se cometen hasta tres desapariciones en una sola jornada, como el 6 y 18 de enero, cuando se registraron tres personas desaparecidas cada día, y el pasado 10 de febrero, con reporte de tres desapariciones en tres comunidades distintas, norte, sur y centro del estado: Guerrero Negro, San José del Cabo y Puerto San Carlos.

Llamado a la empatía social

En Los Cabos, la líder del Colectivo de Búsquedas San José, Rosalba Ibarra, cuestionó la falta de resultados en materia de investigaciones y coincidió en revisar el desempeño institucional.

“Tenemos un problema sumamente fuerte, y entre las personas desaparecidas hay de todo, padres, mujeres, y muchos muchos jóvenes desaparecidos”, declaró.

El recuento del Colectivo de Búsquedas por La Paz documenta que hay días en que se cometen hasta tres desapariciones en una sola jornada. Foto: Especial.

“Les hacemos un llamado a la empatía social, a no ignorar esta problemática, no los dejen solos. Cada madre, cada familia, cada esposo y cada hijo necesita el apoyo de la sociedad, desde compartir una ficha incluso dar información si alguien vio algo. No buscamos culpables, solo queremos regresarle la paz a las madres que están buscando a sus hijos”, dijo.

El caso más reciente en Los Cabos que incluso ha motivado movilizaciones es el de Raúl Alberto Martínez Santiago, joven de 28 años desaparecido el 10 de febrero, luego de salir con su ropa deportiva para correr, no regresó.

“Es complejo. No hay detenidos”, responde gobernador

Sobre el tema, el gobernador de BCS, Víctor Castro Cosío, aunque reconoció un aumento de desapariciones este año, insistió en que BCS “es una de las más seguras del país”.

Indicó que el tema lo revisa “diariamente la mesa de seguridad”, pero también que no se han logrado detenciones por este delito y afirmó que grupos criminales están detrás de ellas y es un tema “complejo”.

“Es muy complicado con grupos criminales sin escrúpulos que se desaparecen entre ellos mismos, de competidores, de gente que vende droga, que se sabe que algo tiene que ver en este deleznable negocio…”, afirmó.

Los colectivos de La Paz y Los Cabos se han pronunciado en varias ocasiones con motivo de las declaraciones del mandatario sobre este tema, demandando no revictimizar a las personas desaparecidas ni a sus familiares, y sobre todo no estigmatizar.

