Mérida, Yucatán.- El gobernador nombró a Mirna Manzanilla Romero como nueva titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), quien asumió el cargo tras la renuncia de Geovanna Campos Vázquez.

Es el tercer relevo en el gabinete legal luego de la salida de Fanny Caraveo de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, así como de Federica Quijano Tapia de la Secretaría de .

En todos los casos, la versión oficial siempre ha sido que se trata de renuncias por motivos personales, no de remociones.

"Huacho" Díaz, en esta ocasión, destacó la importancia de impulsar la innovación, el conocimiento y la formación de talento como ejes estratégicos del desarrollo del estado.

En su mensaje, habló de la consolidación de Yucatán como polo de crecimiento en sectores de alto valor.

