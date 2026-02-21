Mérida, Yucatán.- El gobernador Joaquín Díaz Mena nombró a Mirna Manzanilla Romero como nueva titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), quien asumió el cargo tras la renuncia de Geovanna Campos Vázquez.

Es el tercer relevo en el gabinete legal luego de la salida de Fanny Caraveo de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, así como de Federica Quijano Tapia de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

En todos los casos, la versión oficial siempre ha sido que se trata de renuncias por motivos personales, no de remociones.

Lee también Denuncian abandono del INAH en pueblo maya; ruinas arqueológicas, vinculadas a Chichén Itzá, han sido saqueadas

"Huacho" Díaz, en esta ocasión, destacó la importancia de impulsar la innovación, el conocimiento y la formación de talento como ejes estratégicos del desarrollo del estado.

En su mensaje, habló de la consolidación de Yucatán como polo de crecimiento en sectores de alto valor.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/cr