Progreso, Yucatán. -Al 90 por ciento se encuentra la primera etapa del dragado del puerto de Altura de Progreso con inversión de 1,630 millones de pesos.

Esta etapa de ampliación, del Puerto de altura de Progreso estaría lista en el 2028 tras 25 años sin intervención ni obra alguna.

La primera etapa de ampliación del canal de navegación del Puerto de Progreso concluirá en breve.

El gobernador Joaquín Díaz Mena afirmó que el puerto será la puerta marítima de Yucatán, capaz de recibir grandes embarcaciones y cruceros de alto calado, con derrama económica de hasta 4 mil millones de pesos de manera inicial.

Las navieras ya creen en el proyecto y han iniciado negociaciones para programar arribos desde 2027, con barcos de gran tonelaje que antes no podían acceder.

La primera etapa estuvo a cargo del grupo belga Jan De Nul Group, a través de Mexicana de Dragados, utilizando la draga de última generación “Fernando de Magallanes” de corte y succión, especializada en extraer sedimentos y roca del fondo marino.

La obra profundizó el canal de 11.7 a 13.05 metros, con 150 a 180 metros de ancho y 8 kilómetros de longitud, mientras los sedimentos se descargan en zonas designadas para ello.

La inversión estatal en esta fase alcanzó 1 mil 630 millones de pesos.

Etapa 1 del dragado del Puerto de Progreso lleva avance del 90%; será la puerta marítima de Yucatán, afirma gobernador. Foto: Especial.

La segunda etapa iniciará en abril, y contará con 10 mil 600 millones de pesos de inversión federal, y empresas privadas aportarán recursos en la dársena y la infraestructura complementaria.

Para 2028, se espera que la obra esté completamente lista, consolidando un puerto de altura que podrá recibir cruceros de alta capacidad, buques portacontenedores grandes y embarcaciones de tonelaje pesado que antes no podían ingresar.

Autoridades portuarias y expertos señalaron que la ampliación permitirá escalas programadas garantizando un flujo constante de pasajeros y carga, además de consolidar rutas comerciales de alto nivel que históricamente el puerto no podía atraer.

La tecnología y el manejo de sedimentos aseguran que el canal soporte profundidades superiores a 13.50 metros, con dragas provenientes de Bélgica, Holanda y Croacia, bajo la supervisión del gerente de proyecto Javier Romero Vergara.

La obra generará a mediano plazo empleos directos e indirectos, y transformará la logística, el turismo y la economía del estado, y potenciará la Riviera Maya y los atractivos arqueológicos, gastronómicos y portuarios de Yucatán.

Con la primera etapa prácticamente terminada y la segunda iniciando en abril, el Puerto de Progreso se consolidará como un punto clave del comercio y turismo marítimo en México.

