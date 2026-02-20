Más Información

Un señalado en al menos tres casos de , fue extraditado desde España a Jalisco para que la Fiscalía del estado continúe con las investigaciones.

El clérigo, identificado como Ramón “N” fue capturado en España en 2025 después de que las autoridades de Jalisco solicitaron la emisión de una y ayer arribó desde Madrid a la Ciudad de México donde quedó bajo resguardo de elementos del Área de Extradiciones, Deportaciones y Asistencia Jurídica Internacional de la Fiscalía de Jalisco.

Este viernes se concretó su traslado a Jalisco, donde fue puesto a disposición del juzgado que lo requería para investigarlo por los delitos de abuso sexual infantil agravado y corrupción de menores.

De acuerdo con las tres denuncias interpuestas en 2022, Ramón “N” presuntamente aprovechó la cercanía y autoridad que le otorgaba su puesto como sacerdote para cometer los abusos en contra de al menos cuatro niñas al interior de una casa hogar.

Entre abril y mayo de 2022 el señalado acudió a la casa hogar ubicada en la comunidad de La Laja, en el municipio de Zapotlanejo, para escuchar en confesión a las menores internas, sin embargo, se presume que en esos momentos realizó los abusos y que incluso amenazó a una de las víctimas para que no contara lo sucedido.

Tras recibir las denuncias el Ministerio Público integró las carpetas de investigación donde Ramón “N” es señalado como presunto abusador y solicitó las órdenes de aprehensión en su contra, sin embargo, el sacerdote intentó escapar y salió del país.

En marzo de 2025 la alerta migratoria solicitada permitió la captura en España y se mantuvo a disposición de autoridades de aquel país mientras se resolvía la solicitud de extradición hacia México.

