Tlalnepantla, Méx.- La audiencia intermedia programada para este miércoles en el caso de Antonio María “N”, sacerdote de los Legionarios de Cristo, por presunta violación en contra de un menor, fue pospuesta por el juez debido a dos juicios de amparo promovidos por la defensa del imputado que aún no causan ejecutoria.

A su salida de los Juzgados de Barrientos, Julián Pérez-Duarte Arredondo, abogado defensor de la víctima, informó que la defensa del imputado había presentado un juicio de amparo contra las medidas cautelares y uno contra la vinculación a proceso.

“Sin embargo, se desistieron de estos dos amparos pero no han causado ejecutoria, hasta que cause ejecutoria se podrá llevar a cabo la audiencia intermedia”, comentó.

Hasta el momento se desconoce cuándo será la próxima audiencia. El defensor indicó que “no debería de tardar más allá de unos días, por lo que podría ser en marzo”.

Duarte Arredondo dio a conocer que cuentan con 38 datos de prueba que podrían acreditar el presunto delito de violación.

“Tenemos 38 datos de prueba para el juicio. Varios dictámenes tanto psicológicos, como médicos, que pueden acreditar que sucedieron los hechos de violación” por parte del sacerdote Antonio María “N”, informó.

El integrante de los Legionarios de Cristo fue detenido en junio del 2025 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) debido a que existía una orden de aprehensión en su contra por el delito de violación contra un menor, a quien presuntamente agredió sexualmente en diversas ocasiones, en un inmueble ubicado en el municipio de Naucalpan.

Fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y posteriormente ingresado al Penal de Barrientos.

