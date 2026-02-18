Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, ejecutaron una orden de cateo en un inmueble en la alcaldía Azcapotzalco, a través de la cual se capturó a Leslie "N", alias "La Flaca", señalada por la venta de droga en un inmueble, así como en secundarias y preparatorias de la zona.

Junto a "La Flaca" se detuvo a Silvestre "N" y se aseguraron varias dosis de droga.

La SSC informó que policías montaron un dispositivo de vigilancia en atención a varias denuncias ciudadana por la venta de droga en un domicilio ubicado en la Antigua Calzada de Guadalupe, de la colonia San Marcos.

Además de que la habitante, Leslie "N", permitía el consumo de los narcóticos en inmediaciones del lugar y al parecer ofrecía la droga en cinco escuelas en la zona, donde agredía a los estudiantes que no le compraban.

Cateo en Azcapotzalco por narcomenudeo cerca de escuelas; detienen a dos personas y aseguran droga. Foto: Especial

Con los datos de prueba suficientes, un agente del Ministerio Público solicitó la orden de cateo a un juez de control, quien otorgó el mandamiento.

Elementos de la SSC y de la FGJ, con apoyo de personal de la Secretaría de Marina Armada de México y de la Guardia Nacional, ejecutaron el mandamiento en el domicilio, donde se detuvo a la mujer de 41 años de edad y al hombre de 37.

Además, se aseguraron 41 bolsas con aparente marihuana.

La pareja y lo asegurado quedaron a disposición de un agente del Ministerio Público, mientras que el inmueble fue sellado y se encuentra bajo resguardo policial.

