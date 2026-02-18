A seis días de que se registrara la agresión con un arma blanca en contra de Jeremy, a manos de otro adolescente, afuera de la Escuela Secundaria 324 Alfonso Caso Andrade, en Tláhuac, la vigilancia por parte de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) aumentó.

Este martes, minutos antes de la salida de los alumnos del turno matutino, dos camionetas y dos patrullas, con aproximadamente 12 policías, llegaron al plantel ubicado en la colonia La Conchita.

Sobre el aumento en la supervisión, padres de familia manifestaron posiciones distintas.

“¿De qué sirve que estén aquí si cuando hay una pelea no hacen nada?”, dijo Mary, madre de una alumna del turno vespertino. Mientras que Carmen, cuyo hijo estudia en la mañana, aseveró que estaba bien la vigilancia.

“Está bueno, llegan tarde pero para uno como madre de familia es tranquilizante que ya hay más policías cuando salen los chavos”, sostuvo.

Los primeros en llegar para reforzar la vigilancia, fueron los patrulleros de la unidad 4210-5 del sector Zapotitla, quienes arribaron aproximadamente dos horas antes de que los estudiantes salieran de clases.

Los uniformados tocaron a la puerta de la secundaria, ingresaron y tras varios minutos salieron. Uno de ellos dijo que pasaron para obtener un reporte de novedades con el director de la secundaria.

“Únicamente es para dialogar con el director y llenar nuestro reporte”, mencionó.

Minutos antes de las 13:40 horas, los vehículos de la SSC llegaron al lugar y de ellos descendieron una docena de uniformados.

Además, dos elementos de la Dirección de Seguridad Escolar también estuvieron presentes.

Incluso, personal de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México estuvo desplegado durante el cambio de turno.

Los alumnos del turno vespertino ingresaron a clases formados por género y presentando credencial ante el personal en la entrada. Tras el cierre de la puerta, los policías permanecieron en el lugar.

El lunes, durante su conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que se desplegaría vigilancia en las instalaciones de la escuela tras la pelea entre los dos adolescentes que culminó con la agresión a puñaladas contra Jeremy, quien fue hospitalizado y reportado como grave, de acuerdo a sus familiares.

El adolescente acusado de la agresión fue vinculado a proceso el pasado 13 de febrero.

Denuncia amenazas contra su hijo

La madre de un alumno de la secundaria 324, quien pidió el anonimato, aseguró que desde el año pasado denunció ante las autoridades escolares amenazas hacia su hijo por parte de otros alumnos a través de mensajes de WhatsApp.

Dijo que también levantó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México e incluso cargaba consigo una copia.

“Yo denuncié que a mi hijo, otros compañeros le mandaban mensajes, pero ¿sabe qué hicieron? Nada”, aseguró.