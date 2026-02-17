La alcaldía Álvaro Obregón informó que la incidencia delictiva de alto impacto registró una disminución del 29.1% del 1 de enero al 15 de febrero de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025.

La demarcación precisó que estos resultados favorables son producto del trabajo coordinado y permanente entre la alcaldía y el Gobierno de la Ciudad de México, así como de la estrecha colaboración con la policía capitalina.

“El intercambio de información estratégica y los operativos conjuntos han permitido fortalecer la presencia policial, mejorar la capacidad de respuesta y consolidar acciones de prevención del delito en beneficio de las y los obregonenses”, dijo la alcaldía.

La comparativa realizada con base en los datos oficiales de la policía capitalina mostró que el robo a transeúnte en vía pública con violencia descendió 8.2%; mientras que el robo de vehículo sin violencia tuvo un descenso del 38.6%.

El robo a repartidor con y sin violencia también mostró una incidencia a la baja, en un 22.2%. El robo a transeúnte en vía pública sin violencia descendió 44.4%; mientras que el homicidio doloso descendió significativamente en un 70%.

Otros delitos que también disminuyeron en un 100% fueron el robo de vehículo con violencia, el robo a pasajero a bordo del Metro con violencia, el robo a pasajero a bordo de taxi con violencia, el robo a pasajero a bordo de microbús con y sin violencia, y el robo a cuentahabiente saliendo del banco con violencia.

Los delitos de alto impacto que se mantuvieron con 0% de incidencia del 1 de enero al 15 de febrero, tanto de 2025 como de 2026, fueron el secuestro, el robo a transportista con y sin violencia y el robo a pasajero a bordo del Metro sin violencia.

“Estos resultados reflejan el impacto de las acciones coordinadas en materia de prevención, vigilancia y proximidad social implementadas en la demarcación por instrucciones del alcalde Javier López Casarín, con el objetivo de fortalecer la seguridad y brindar mayor tranquilidad a las y los obregonenses”, señaló la demarcación.

