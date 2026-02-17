Más Información

Autoridades de la Ciudad de México, colectivos de buscadoras y familias en búsqueda independiente iniciaron una en el Cerro del Chiquihuite, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La Secretaría de Gobierno capitalina informó que en los trabajos participa personal de la , con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Heroico Cuerpo de Bomberos, la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de la Guardia Nacional.

La jornada que comenzó este martes se llevará a cabo durante cuatro días, con el objetivo de que ayuden a conocer el paradero de personas no encontradas.

En la tarea participan 19 familias en búsqueda independiente, integrantes de colectivos y voluntarios, así como 95 servidores públicos de la Ciudad de México y 4 de nivel federal, aseguró la Secretaría de Gobierno capitalina.

Realizan jornada de localización en el Cerro del Chiquihuite; participan familias en búsqueda, colectivos y autoridades capitalinas. Foto: Especial.
La jornada forma parte de los 30 compromisos para la Búsqueda de Personas Desaparecidas anunciados por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y son parte de las acciones para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y de acompañamiento a las familias.

A través de un comunicado, la Secretaría de Gobierno local señaló que esta búsqueda es “una respuesta concreta a las de las familias que buscan a sus seres queridos. La Ciudad de México asume este compromiso con recursos humanos, técnicos y territoriales, con la convicción de que ninguna familia debe enfrentar sola la búsqueda”.

