Un incendio registrado la tarde de este martes dentro de una casa habitación en la colonia Presidente Madero, en la , movilizó a cuerpos de emergencia que lograron rescatar a seis personas que se encontraban atrapadas en el interior del inmueble.

El siniestro ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Víctor Hernández Cobarrubias, casi esquina con Gustavo J. Garmendia, en la Ciudad de México. De acuerdo con los primeros reportes, vecinos alertaron a las autoridades al ver salir humo del lugar y señalar que había personas intentando salir hacia la vía pública. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el fuego.

Al sitio arribaron elementos de bomberos, paramédicos y unidades de emergencia, quienes trabajaron de manera coordinada para en la vivienda, la cual contaba con cinco recámaras. Durante las labores, se logró sacar a seis personas del interior.

Entre los lesionados se encuentra una mujer de 38 años que presentó quemaduras en el rostro y fue trasladada al Hospital Magdalena de las Salinas. Otra mujer, de 72 años, fue llevada al Hospital Rubén Leñero, mientras que un menor de 10 años fue trasladado al Hospital Pediátrico de Legaria para recibir atención médica.

Además, tres adultos de 54, 30 y 28 años fueron valorados en el lugar por personal de emergencias sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

En el operativo participaron bomberos, paramédicos y personal de la Cruz Roja Mexicana, quienes con apoyo de vecinos lograron controlar y extinguir el incendio sin que se reportaran .

Autoridades indicaron que la alcaldía realizará una inspección posterior para determinar posibles afectaciones estructurales en la vivienda, mientras que los servicios de emergencia continuaron trabajando en la zona para asegurar el inmueble y descartar riesgos adicionales.

