Tras prácticamente 48 horas de permanecer activa, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que se suspendió la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), así como sus medidas y restricciones a partir de las 18:00 horas de este martes 17 de febrero.

Por lo anterior, mañana miércoles 18 de febrero, el Programa Hoy No Circula aplica de manera normal.

En su comunicado de esta tarde, la CAMe precisó que el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó que el sistema de alta presión que ha estado afectando a la Zona Metropolitana del Valle de México desde hace algunos días, el día de hoy presentó su centro sobre el estado de Jalisco.

La periferia de este sistema ha provocado un incremento del viento sobre el Valle de México, tanto en superficie como en la altura, permitiendo el aumento de la ventilación y que la dispersión de los contaminantes sea mayor a los días previos, además de la entrada de humedad; esto se observó en el proceso de formación de la nubosidad en zonas montañosas.

