La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), así como sus medidas y restricciones, para la tarde de este martes 17 de febrero.
Lo anterior luego de que en las últimas horas las condiciones de dispersión en el Valle de México mejoraron, esto debido a que el centro del sistema anticiclónico permanece sobre Jalisco y favorece viento de dirección norte con mayor intensidad.
Además, se mantiene radiación solar alta y la temperatura hasta el momento alcanzó los 28.7 grados celsius en la ZMVM, por lo que el Índice AIRE Y SALUD permanece en el rango de Mala Calidad del Aire.
En su comunicado de las 15:00 horas, la CAMe precisó que la concentración máxima horaria de ozono registrada a las 15:00 horas fue de 120 ppb en la estación Tláhuac, ubicada en la alcaldía del mismo nombre. Los incendios que afectaron la calidad de aire por la mañana fueron sofocados.
