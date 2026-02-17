La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), así como sus medidas y restricciones, para la tarde de este martes 17 de febrero.

Lo anterior luego de que en las últimas horas las condiciones de dispersión en el Valle de México mejoraron, esto debido a que el centro del sistema anticiclónico permanece sobre Jalisco y favorece viento de dirección norte con mayor intensidad.

Lee también: Retiran 17 vehículos abandonados en Benito Juárez; operativo mejora seguridad y orden en colonias Albert, Mixcoac y Portales

Además, se mantiene radiación solar alta y la temperatura hasta el momento alcanzó los 28.7 grados celsius en la ZMVM, por lo que el Índice AIRE Y SALUD permanece en el rango de Mala Calidad del Aire.

En su comunicado de las 15:00 horas, la CAMe precisó que la concentración máxima horaria de ozono registrada a las 15:00 horas fue de 120 ppb en la estación Tláhuac, ubicada en la alcaldía del mismo nombre. Los incendios que afectaron la calidad de aire por la mañana fueron sofocados.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr