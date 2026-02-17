Más Información

Tras casi 100 horas atrincherado, sale Marx Arriaga de la SEP tras notificación de despido; "¡no estás solo!", le gritan

Auditoría advierte presuntos actos de corrupción en Pemex; son por más de 2 mil mdp

Auditoría Superior confirma presuntos actos de corrupción en el INAI; detecta turismo de comisionados y contratos irregulares

Sube a 31 fallecimientos por sarampión en México; van 9 mil 850 contagios

Se mantiene la contingencia ambiental en el Valle de México; hay alta radiación solar y temperatura superior a 28 grados

Marx Arriaga, denunciado por maltratos y de pedir moches en la SEP

La Comisión Ambiental de la Megalópolis () dio a conocer que se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), así como sus medidas y restricciones, para la tarde de este martes 17 de febrero.

Lo anterior luego de que en las últimas horas las condiciones de dispersión en el Valle de México mejoraron, esto debido a que el centro del sistema anticiclónico permanece sobre y favorece viento de dirección norte con mayor intensidad.

Además, se mantiene radiación solar alta y la temperatura hasta el momento alcanzó los 28.7 grados celsius en la ZMVM, por lo que el Índice AIRE Y SALUD permanece en el rango de Mala Calidad del Aire.

En su comunicado de las 15:00 horas, la CAMe precisó que la concentración máxima horaria de ozono registrada a las 15:00 horas fue de 120 ppb en la estación , ubicada en la alcaldía del mismo nombre. Los incendios que afectaron la calidad de aire por la mañana fueron sofocados.

