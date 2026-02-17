Más Información

La informó que, del 7 al 13 de febrero, fueron remitidas 78 personas al Juzgado Cívico por infringir la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.

Explicó que, de este total, 77 remisiones correspondieron a personas que realizaban cobros o condicionaban el uso de la vía pública, lo que está previsto en el Artículo 28, fracción II de dicha ley.

Mientras que una persona más fue remitida por .

En un comunicado la demarcación refirió que estas remisiones se llevaron a cabo en las colonias Asturias, Buenavista, Maza, Doctores, Centro, Guerrero, Peralvillo, Obrera, San Rafael, Santa María la Ribera, Roma y Tabacalera.

Señaló que estas acciones derivaron de denuncias ciudadanas recibidas a través del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), 911, Base Diana y la plataforma X.

Retiran vehículos

La alcaldía agregó que durante la misma semana fueron retirados 26 vehículos en estado de abandono, los cuales ocupaban espacio público y generaban riesgos sanitarios y de seguridad.

"La alcaldía mantendrá operativos permanentes en todas las colonias, atendiendo denuncias ciudadanas y reforzando la para que las calles sean espacios seguros, transitables y en orden para todas y todos", concluyó.

