La alcaldía Cuauhtémoc informó que, del 7 al 13 de febrero, fueron remitidas 78 personas al Juzgado Cívico por infringir la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.

Explicó que, de este total, 77 remisiones correspondieron a personas que realizaban cobros o condicionaban el uso de la vía pública, lo que está previsto en el Artículo 28, fracción II de dicha ley.

Mientras que una persona más fue remitida por tirar basura en la vía pública.

En un comunicado la demarcación refirió que estas remisiones se llevaron a cabo en las colonias Asturias, Buenavista, Maza, Doctores, Centro, Guerrero, Peralvillo, Obrera, San Rafael, Santa María la Ribera, Roma y Tabacalera.

Señaló que estas acciones derivaron de denuncias ciudadanas recibidas a través del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), 911, Base Diana y la plataforma X.

Retiran vehículos

La alcaldía agregó que durante la misma semana fueron retirados 26 vehículos en estado de abandono, los cuales ocupaban espacio público y generaban riesgos sanitarios y de seguridad.

"La alcaldía mantendrá operativos permanentes en todas las colonias, atendiendo denuncias ciudadanas y reforzando la recuperación del espacio público para que las calles sean espacios seguros, transitables y en orden para todas y todos", concluyó.

