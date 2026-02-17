Más Información

Con cuadro de su tocayo, Marx deja la oficina de la SEP y toma el Metro; niega moches y malos tratos a trabajadores

Con cuadro de su tocayo, Marx deja la oficina de la SEP y toma el Metro; niega moches y malos tratos a trabajadores

Tras casi 100 horas atrincherado, sale Marx Arriaga de la SEP tras notificación de despido; "¡no estás solo!", le gritan

Tras casi 100 horas atrincherado, sale Marx Arriaga de la SEP tras notificación de despido; "¡no estás solo!", le gritan

Auditoría advierte presuntos actos de corrupción en Pemex; son por más de 2 mil mdp

Auditoría advierte presuntos actos de corrupción en Pemex; son por más de 2 mil mdp

Sube a 31 fallecimientos por sarampión en México; van 9 mil 850 contagios

Sube a 31 fallecimientos por sarampión en México; van 9 mil 850 contagios

Se mantiene la contingencia ambiental en el Valle de México; hay alta radiación solar y temperatura superior a 28 grados

Se mantiene la contingencia ambiental en el Valle de México; hay alta radiación solar y temperatura superior a 28 grados

Marx Arriaga, denunciado por maltratos y de pedir moches en la SEP

Marx Arriaga, denunciado por maltratos y de pedir moches en la SEP

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México () invitó a todas las personas ciclistas, patinadoras, corredoras y peatones a participar en todas las actividades y el recorrido del primer Paseo Nocturno ‘Muévete en Bici’ con motivo del , el cual se realizará este sábado 21 de febrero, de las 19:00 a las 23:00 horas.

Las y los visitantes podrán disfrutar de una ruta de 22 kilómetros, comenzando en la Fuente de Petróleos de la alcaldía Miguel Hidalgo, pasando por la primera sesión del para avanzar por las avenidas Paseo de la Reforma y Juárez, las calles Venustiano Carranza, López y 5 de Febrero con punto final la Plaza Tlaxcoaque de la alcaldía Cuauhtémoc.

Las y los participantes podrán incorporarse en cualquier parte del recorrido, sin importar la hora. La ruta está planeada para explorar sitios emblemáticos de importante valor histórico y cultural de nuestra Ciudad como la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, la glorieta de la Diana Cazadora, la columna del Ángel de la Independencia y del Ahuehuete, la Torre del Caballito, además del Zócalo Capitalino del .

Lee también

Para apoyar a quienes no cuentan con bicicleta propia y que desean disfrutar del Paseo, de 19:00 a 22:00 horas, el Instituto de la Juventud ofrecerá el préstamo gratuito de bicis en la glorieta del Ahuehuete.

Para promover la actividad física y la vida saludable, se ofrecerá actividades informativas y lúdicas en la Glorieta del Ahuehuete, así como Baile Fitness en la Glorieta de la columna de la Independencia. Así como la Bici escuela a un costado de la Glorieta de la Diana con un horario de 19:00 a 22:00 horas.

Adicionalmente, el Fideicomiso del Centro Histórico amenizará la ruta con actividades musicales al costado de la Alameda Central mientras que, el equipo de Locatel habilitará puntos de atención en la Glorieta del Ahuehuete y Juárez.

Lee también

Además, la Semovi, en coordinación con la Secretaría de Planeación, Ordenación Territorial y Coordinación Metropolitana y el Instituto de Planeación Democrática y Participativa (IPDP) realizarán el foro ‘Movilidad Activa’, en un horario de 19:00 a 21:00 a un costado de la Glorieta del Ahuehuete.

La (MI) se sumará al apoyo para que más personas puedan disfrutar del Paseo Nocturno, por lo que, a partir de las 17:00 horas y hasta que concluya el evento, el Metro, Metrobús, Tren Ligero y el sistema de Trolebuses permitirán el acceso con bicicletas. Las tres líneas de Cablebús lo admiten durante todo el horario de servicio. Sumado a esto, el Sistema de Bicicletas públicas Ecobici ampliará a 60 minutos el tiempo del uso de las bicicletas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]