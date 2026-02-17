La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) invitó a todas las personas ciclistas, patinadoras, corredoras y peatones a participar en todas las actividades y el recorrido del primer Paseo Nocturno ‘Muévete en Bici’ con motivo del día del amor y la amistad, el cual se realizará este sábado 21 de febrero, de las 19:00 a las 23:00 horas.

Las y los visitantes podrán disfrutar de una ruta de 22 kilómetros, comenzando en la Fuente de Petróleos de la alcaldía Miguel Hidalgo, pasando por la primera sesión del Bosque de Chapultepec para avanzar por las avenidas Paseo de la Reforma y Juárez, las calles Venustiano Carranza, López y 5 de Febrero con punto final la Plaza Tlaxcoaque de la alcaldía Cuauhtémoc.

Las y los participantes podrán incorporarse en cualquier parte del recorrido, sin importar la hora. La ruta está planeada para explorar sitios emblemáticos de importante valor histórico y cultural de nuestra Ciudad como la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, la glorieta de la Diana Cazadora, la columna del Ángel de la Independencia y del Ahuehuete, la Torre del Caballito, además del Zócalo Capitalino del Centro Histórico.

😍¡Avísale a tus amigos, crush o familia, decora tu bici, prende las luces y disfruta! Tenemos una cita en el #PaseoNocturno 🚲💫 pic.twitter.com/5MVb2P0Ial — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) February 11, 2026

Para apoyar a quienes no cuentan con bicicleta propia y que desean disfrutar del Paseo, de 19:00 a 22:00 horas, el Instituto de la Juventud ofrecerá el préstamo gratuito de bicis en la glorieta del Ahuehuete.

Para promover la actividad física y la vida saludable, se ofrecerá actividades informativas y lúdicas en la Glorieta del Ahuehuete, así como Baile Fitness en la Glorieta de la columna de la Independencia. Así como la Bici escuela a un costado de la Glorieta de la Diana con un horario de 19:00 a 22:00 horas.

Adicionalmente, el Fideicomiso del Centro Histórico amenizará la ruta con actividades musicales al costado de la Alameda Central mientras que, el equipo de Locatel habilitará puntos de atención en la Glorieta del Ahuehuete y Juárez.

Además, la Semovi, en coordinación con la Secretaría de Planeación, Ordenación Territorial y Coordinación Metropolitana y el Instituto de Planeación Democrática y Participativa (IPDP) realizarán el foro ‘Movilidad Activa’, en un horario de 19:00 a 21:00 a un costado de la Glorieta del Ahuehuete.

La Red de Movilidad Integrada (MI) se sumará al apoyo para que más personas puedan disfrutar del Paseo Nocturno, por lo que, a partir de las 17:00 horas y hasta que concluya el evento, el Metro, Metrobús, Tren Ligero y el sistema de Trolebuses permitirán el acceso con bicicletas. Las tres líneas de Cablebús lo admiten durante todo el horario de servicio. Sumado a esto, el Sistema de Bicicletas públicas Ecobici ampliará a 60 minutos el tiempo del uso de las bicicletas.

