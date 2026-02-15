"Mía, si tú te vas, la vida no será igual (...) Porque sin ti no sé vivir", le cantaba Wilfrido a Carmen mientras le acomodaba su cabello, pues este domingo, recostados en el pasto del Jardín del Buen Amor instalado en el Zócalo capitalino, aseguraron que para enamorarse "nos bastan todos los días del año".

En su primera cita, Wilfrido le dedicó esta canción de Armando Manzanero a Carmen, y 11 años después, se la pidió al cuarteto que celebró el amor la tarde de este domingo. "Mía, Mía", gritó el hombre mientras señalaba a su esposa.

"Esta canción es mi favorita porque me la dedicó él. Me encanta escucharla siempre y me gusta que siempre nos enamoramos, diario, porque yo creo que bastan todos los días del año, no uno sólo. Es como una florecita que hay que hacerla crecer todos los días, regarla y cuidarla", dijo Carmen Yolanda mientras apretaba su mano entrelazada con la de su esposo.

Cuarteto de guitarras en el Zócalo de la CDMX (15/02/2026). Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

Con sus trajes perfectamente planchados y las corbatas del mismo color naranja, el cuarteto atendía todo tipo de peticiones, que iban desde "Urge" para los más grandes hasta "La Incondicional", de Luis Miguel, para los más jóvenes.

Las parejas que habían llegado desde las 15:00 horas para alcanzar algún espacio en el pasto que instaló la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr) se abrazaban con los éxitos de Los Panchos y aprovechaban cualquier frase para cantársela al oído. "¿Te acuerdas de esa?", decían.

Francisca, quien conoció a su novio hace cinco meses, aseguró que "es muy bonito que sigamos escuchando estas canciones que hablan del romanticismo de verdad, porque hoy todo es reguetón".

Parejas celebran un día después de San Valentín (15/02/2026). Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

La gente también aprovechaba para tomarse fotografías en los stands de flores, pasto y arreglos florales instalados en la plancha del Zócalo capitalino. Reían, se abrazaban y disfrutaban de la tarde.

Esto a pesar de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la fase 1 de contingencia ambiental por ozono debido a que a las 17:00 horas del día de hoy, se registraron concentraciones horarias máximas de ozono de 158 y 157 ppb en las estaciones Ajusco Medio y Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA) ubicadas en las Alcaldías de Tlalpan y Coyoacán, Ciudad de México.

Personas disfrutan de la música en vivo en el Zócalo de la CDMX (15/02/2026). Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

