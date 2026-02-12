Personal de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Conrenadr) inició con la instalación del Jardín del Buen Amor en la plancha del Zócalo, donde se colocarán 5 mil metros cuadrados de pasto y 11 mil plantas provenientes del suelo de conservación de la alcaldía Xochimilco para que los enamorados se tomen fotos, a propósito del 14 de febrero.

Trabajadores indicaron que desde las 8:00 horas comenzaron con la colocación de tres primeras carpas que darán sombra a los asistentes, de las cuales dos se ubican frente a la Catedral Metropolitana y otra en la bocacalle de Madero.

Al centro se colocó una estructura verde parecida a un pino y a los alrededores estructuras de madera que contornean varios metros del suelo, distribuidas en siete puntos, con mantas; ahí habrá plantas.

El Jardín del Buen Amor se prevé que permanezca en el Zócalo del 14 al 22 de febrero.