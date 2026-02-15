A dos días de que comerciantes ambulantes que se ubicaban en una de las aceras de Avenida Ribera de San Cosme, en la colonia San Rafael, fueran retirados por personal de la alcaldía Cuauhtémoc, lo que derivó en agresiones hacia la alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, elementos de la Policía Auxiliar (PA) adscritos a la demarcación custodian la zona.

Están distribuidos en la acera, entre Avenida Insurgentes Centro y Doctor Enrique González Martínez, de donde fueron retirados los vendedores informales.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) señalaron a este diario que fueron instalados de forma permanente, para evitar la llegada de los ambulantes que permanecían en la zona, donde vendían desde artesanías, libretes y artículos en general.

Frente al espacio que ya luce vacío de comercio en vía pública, y por donde caminan libremente los peatones, se encuentra una patrulla del Sector Orión.

Al interior se ubica un elemento de la PA y, pegado hacia la banqueta hay otro, quien constantemente da rondines por la acera.

El viernes 13 de febrero, personal de la alcaldía Cuauhtémoc, encabezados por la edil Alessandra Rojo de la Vega, realizaron un operativo para liberar la vía pública del comercio informal en la zona.

A través de un video compartido en sus redes sociales, la alcaldesa señaló que un grupo de personas de la diputada Diana Barrios, de la Asociación Parlamentaria Mujeres por El Comercio Feminista e Incluyente, llegaron a golpearlos.

“Estuvimos reordenando la vía pública, San Cosme, de cinco puestos pasaron a 22 puestos por ‘permisos’ del Gobierno de la Ciudad, permisos que nunca han enseñado”.

Más tarde, a través de un comunicado, la diputada Diana Sánchez Barrios indicó que “personal de la alcaldía acudió a retirar de manera sumamente violenta a compañeras y compañeros del comercio popular que trabajan en la avenida Ribera de San Cosme”.

Dijo que los comercios fueron reubicados hace más de un año y medio en ese sitio, “gracias a un acuerdo al que se llegó para liberar el espacio de los túneles en la Glorieta de Insurgentes”.

Por separado, la Secretaría de Gobierno precisó que el ordenamiento del comercio en vía pública y la expedición de los permisos correspondientes, es una atribución exclusiva de la alcaldía Cuauhtémoc, como lo indica la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.

Este sábado la alcaldía Cuauhtémoc informó que tres de los trabajadores que participaron en el operativo presentan fracturas, entre ellos, Alessandra Rojo de la Vega, quien fue diagnosticada con una costilla rota.

“El resto del personal lesionado presentó contusiones, golpes, esguinces y lesiones provocadas por empujones y caídas durante la agresión”, agregó.

