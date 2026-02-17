Durante el Primer Simulacro Metropolitano que se realizará a las 11 horas del miércoles 18 de febrero, desde el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) se alertará a los capitalinos a través de los 28 mil 792 altavoces con que cuenta, los cuales tienen una efectividad promedio del 98 %, informó el coordinador general, Salvador Guerrero Chiprés.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el coordinador del C5 explicó que, con este ejercicio, en el que se planteará una hipótesis de sismo de 7.2 grados con epicentro a 11 kilómetros de Pinotepa Nacional, en Oaxaca, se evaluará la reacción de la ciudadanía, de las instituciones y la capacidad de los servicios de emergencia.

"Primero, la manera en qué reacciona la ciudadanía a partir de lo que ciudadanía te dice; segundo, cómo responden las instituciones, cómo responden a las expectativas ciudadanas, y derivado de ese punto, cuál es nuestra capacidad y oferta de servicio".

Lee también: Rescatan a seis personas de incendio en alcaldía Azcapotzalco; 3 víctimas son trasladadas a hospitales, entre ellos un menor

Guerrero Chiprés dijo que el ejercicio del miércoles también es una oportunidad para medir la preparación y coordinación institucional ante una emergencia real.

"Creemos que es una gran oportunidad para que el propio protocolo contribuya a medir y fortalecer capacidad de preparación y de coordinación entre gobierno, servicios de emergencia, las escuelas, las empresas y la ciudadanía".

El Primer Simulacro Metropolitano se realizará de forma simultánea en la Ciudad de México y el Estado de México, lo cual es visto por el coordinador del C5 como un avance en el trabajo conjunto entre ambas entidades.

"Se inició con el tema de seguridad y me parece que es un paso cualitativo hacia el siguiente nivel superior, el que ahora también se haga en materia de protección civil combinado con seguridad, así que creo que eso va a tener crecimiento y tendrá un seguimiento específico".

Lee también: Despojan de envases con dinero a trabajador de empresa de traslado de valores en alcaldía Miguel Hidalgo; monto aproximado es de 3mdp

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr