La jefa de Gobierno, , señaló que se busca dañar su imagen en el libro “Ni venganza ni perdón. Una amistad al filo del poder", del exconsejero jurídico de Presidencia durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador, Julio Scherer.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina rechazó los señalamientos sobre su persona descritos en dicho libro.

“Rechazo lo que esta persona ha dicho. Creo que la Presidenta () ya ha hablado sobre el libro y no me quiero meter más allá, pero sí dejar muy claro que eso es mentira y es querer estar dañando la imagen de personas, como en este caso, la mía, y la de Jesús Ramírez, y no lo acepto”, dijo.

Brugada Molina expresó su respaldo a Jesús Ramírez, a quien calificó como alguien íntegro y honesto; además, pidió mostrar si hay de los señalamientos que se hacen en el libro.

“Es un compañero íntegro, es un compañero honesto, él hace unos días expresó y se defendió solito de todas las difamaciones que fueron señaladas en este libro; así que de ninguna manera aceptamos cualquier señalamiento, si tienen algo, y tienen pruebas, pues adelante”, dijo.

