La diputada local del PVEM Rebeca Peralta propuso el "sellado" automático de los antecedentes penales de una persona, tras salir de prisión, para evitar su discriminación al momento de buscar empleo o una vivienda.

Durante la sesión de este martes, la legisladora presentó una iniciativa para crear la Ley de Sellado Automático de Antecedentes Penales de la Ciudad de México, la cual detalla que el sellado de antecedentes penales consiste en la restricción del acceso público a registros de condenas no graves, sin eliminarlos de las bases de datos institucionales. “Los registros sellados solo podrán consultarse mediante autorizacióń judicial fundada y motivada”.

“Lo que buscamos es establecer límites razonables, el uso de esta información garantizando que sólo se pueda consultar en los casos estrictamente necesarios por las autoridades competentes como Jueces, Fiscalías e instituciones de seguridad ciudadana. El objetivo es señalar que una vez cumplida la sanción, y demostrado el proceso de rehabilitación, esos registros no sean utilizados para discriminar ni cerrar las puertas a una fuente de empleo, a un servicio público e incluso a una vivienda”, comentó la legisladora desde tribuna.

Esta propuesta especifica que no podrán ser objeto de sellado los antecedentes penales relativos a violencia sexual, homicidio doloso, secuestro, trata de personas, corrupción de menores y delincuencia organizada.

La iniciativa precisa que este sellado procederá cuando la persona haya cumplido totalmente la pena impuesta y no haya reincidido.

“Hoy los antecedentes penales se han convertido en una barrera que impide el acceso al empleo formal y a oportunidades básicas. Nueve de cada diez personas que salen de prisión no encuentran trabajo formal por su historial penal. Eso no fortalece la seguridad, la debilita y es caldo de cultivo para la reincidencia”, señaló la legisladora.

