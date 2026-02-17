Tras la riña que derivó en un estudiante de secundaria apuñalado a las afueras de la Escuela Secundaria Diurna 324 Alfonso Caso Andrade, en Tláhuac, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que se enviará un equipo de Auxilio Escolar para que vigile las instalaciones durante todo el día.

“Nuestro programa de Auxilio Escolar es turno vespertino y esto aconteció a pleno día, o sea, aconteció a mediodía. Entonces, vamos a tener esta secundaria, ya seguramente se está implementando un equipo que esté cuidando allá afuera. Ante cualquier situación, inmediatamente la Secretaría de Seguridad estará acudiendo”, indicó.

Señaló que en esta secundaria “hay un trabajo especial” como parte del programa de salud mental Vida Plena, Corazón Contento que se ha puesto en marcha en escuelas de la Ciudad, con el objetivo de prevenir problemáticas en jóvenes.

La fiscal Bertha Alcalde negó que se tenga conocimiento de que el menor apuñalado tiene relación con algún grupo criminal. En tanto, el responsable está en un internamiento preventivo.