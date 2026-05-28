Washington.- El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) acusó a Irán de una "escandalosa violación del alto el fuego" con el lanzamiento de un misil balístico contra Kuwait en la mañana de este jueves que fue interceptado por las defensas kuwaitíes.

"Irán lanzó un misil balístico contra Kuwait que fue interceptado exitosamente por las fuerzas kuwaitíes. Esta escandalosa violación del alto el fuego se da horas después de que las fuerzas iraníes lanzaran cinco ataques con drones que suponían una clara amenaza en el estrecho de Ormuz. Todos los drones fueron interceptados por fuerzas estadounidenses", indicó el Centcom en un breve comunicado en X.

El comando encargado de las operaciones militares en Medio Oriente también anunció que ha conseguido frustrar otro ataque con drones con el ataque a una estación de lanzamiento terrestre en la zona de Bandar Abas, frente a aguas del estrecho de Ormuz.

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Estos ataques se dan en plenas negociaciones entre Irán y Estados Unidos para reabrir el tráfico marítimo en Ormuz y unos intercambios recientes de ataques que amenazan con escalar y poner fin al alto el fuego que ha permitido los intercambios de propuestas para poner fin a los ataques militares iniciados el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Hoy se reúnen en Washington el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el canciller de Paquistán, Ishaq Dar, mediador en las conversaciones, estancadas por las condiciones del diálogo.

El lunes, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo ataques en el sur de Irán en "legítima defensa", dirigidos contra sitios de lanzamientos de misiles y embarcaciones iraníes, algo que fue criticado por Irán, que prometió responder.

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Líder supremo de Irán llama a la unidad nacional

En tanto y por separado, el líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, llamó a la unidad nacional ante los supuestos intentos de “los enemigos” de sembrar la división y fragmentación social para doblegar a la República Islámica.

“El plan y la estratagema del enemigo —tras la guerra impuesta, la presión económica, la propaganda y el asedio— consisten en sembrar la discordia y la fragmentación social con el fin de compensar sus derrotas en el campo de batalla y doblegar a la nación”, indicó Jameneí en un mensaje escrito dirigido al Parlamento iraní.

El líder religioso afirmó que “la preservación de la unidad nacional y la cohesión” es uno de los “más importantes factores de la victoria contra el gran satán”, en una referencia a Estados Unidos.

“Todos los patriotas comprometidos con la dignidad de Irán deben salvaguardar la unidad nacional, evitar que los desacuerdos se conviertan en conflicto y encarnar la cohesión en palabras y hechos”, dijo en el mensaje publicado en redes sociales.

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El religioso no hizo referencia al cruce de ataques entre Irán y Estados Unidos en las últimas horas ni al proceso de negociaciones que mantienen para buscar una salida a la guerra que comenzó el 28 de febrero y cumple hoy tres meses.

Irán y Estados Unidos han intensificado en los últimos días los esfuerzos para poner fin a la guerra y negocian un acuerdo para acabar con el conflicto y reabrir el estrecho, y que dejaría para más adelante las discusiones sobre el programa nuclear iraní.

A Mojtaba Jameneí no se le ha visto en público ni en imágenes desde que fue nombrado el 8 de marzo líder supremo en sustitución de su padre, Alí Jameneí, asesinado en el primer día de guerra.

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