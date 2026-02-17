Más Información

El secretario de Seguridad Ciudadana capitalino (), Pablo Vázquez Camacho, anunció que los policías que la tarde de este martes ayudaron en el rescate de personas atrapadas en un inmueble que se incendió en la , recibirán un ascenso.

“Los policías que trabajaron con las vecinas y vecinos para derribar muros y rescatar a las personas que se encontraban atrapadas, entre ellas un bebé, serán ascendidos inmediatamente”, afirmó en un mensaje a través de su cuenta de la red social X.

El fuego se registró dentro de un departamento ubicado en la , donde los oficiales, junto con personal de emergencias y vecinos, ayudaron a sacar a los habitantes del lugar.

Pablo Vázquez aseguró que la labor de los policías en el lugar es un ejemplo para quienes conforman la SSC.

“Sus acciones son ejemplo para todos y todas en la SSC. Sus acciones son muestra clara del compromiso institucional de proteger y servir a las y los habitantes de nuestra Ciudad”.

