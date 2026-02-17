Yeri Mua niega haber fumado marihuana durante el Carnaval de Veracruz, pese a que las imágenes sugieren lo contrario. ¿La justificación de la cantante?, la Inteligencia Artificial y, aunque no aclaró si trataba de ser sarcástica o, en verdad, buscaba a convencer a alguien, lo que sí expresó es que, de haber sido un hombre quien llevara acabo la hazaña, las reacciones hubieran sido muy distintas.

La cantante de reggaetón fue captada en su arribo al aeropuerto de la CDMX, ahí, miembros de la prensa la cuestionaron acerca de lo ocurrido en su participación en el festival, en el que, por un momento, detuvo su espectáculo para solicitar a los agentes de la Mariana que le permitiesen consumir cannabis.

"Le voy a pedir un favor a la Marina de Veracruz, con todo respeto, déjenos fumar marihuana", expresó.

Lee también: Yeri Mua prueba marihuana en el escenario del Festival de Veracruz: "un favor a la Marina, déjenos fumar"

Fue así que, asistida por uno de sus bailarines, la joven cantante fumó de una pipa de cristal, experimentado una leve tos de forma posterior.

Poco después, el video se viralizó y, aunque Yeri habló de lo gustosa que se encontraba por el gran recibimiento que obtuvo de sus paisanos, luego de que más de 90 mil personas presenciaran su show, optó por hacer caso omiso de la polémica y hacer mutis sobre los comentarios que produjo su actuar.

Pero, en el aeropuerto, no pudo evitar las preguntas relacionadas al tema y, sin gran empacho, afirmó que se trataba de un tema irrelevante, especialmente, porque afirmó que no había fumado marihuana y que, las imágenes que lo constataban, habían sido creadas con IA, respuesta que hizo que una de sus acompañantes soltara una carcajada, connotado incredulidad.

"Ay cero, era utilería, no les quiero hacer ´gaslighting´, pero, es la IA, sí de verdad, es la IA, yo jamás fumé marihuana", expresó.

Lee también: Nodal y Ángela Aguilar fueron quienes presenciaron el enfrentamiento armado en Zacatecas: fiscal del estado

También destacó que si la situación se polemitizó, es sólo por el hecho de que ella es mujer, pues hay otros músicos famosos que han consumido cannabis en sus shows y eso nunca ha sido objeto de críticas o señalamientos.

"Y si hubiera sido así, ¿y qué?, está Bob Marley, Whiz Kalifah, Snoop Dogg, o sea hay grandes artistas que se presentan en escenario y fumado marihuana, el problema es que no tengo verg* y, como no tengo verg*, a todos les valdría, la gente es bien mitotera, pero, les juro, si fuera un hombre heterosexual, a nadie le interesaría", afirmó.

Yeri dijo que, en realidad, consume muy poco, debido a que tiene una agenda muy ocupada y está enfocada en cumplir con todos sus compromisos laborales.

"No tengo tiempo, tengo que ensayar, no tengo tiempo de ser tan marihuana, obviamente es uso recreativo y legal, pero una vez más, padres de familia, señoras asustadas, les vuelvo a repetir, era utilería y era IA, no estén ching*ndo, hay cosas más preocupantes, hay personas del otro lado del mundo que la está pasando fatal, hay gente aquí que la está pasando falta, hace rato iba pasando una señora y se cayó, wey, hay cosas más preocupantes", argumentó.

La joven siguió bromeando y hasta hizo referencia al aparente atractivo físico de los agentes de la Marina.

"Ay los marinos, se veían riquísimos, guapos, con sus trajes".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc