Yeri Mua se presentó en el Carnaval de Veracruz. Su presencia en la Macroplaza del Malecón logró reunir alrededor de 90 mil personas, las cuales presenciaron cuando la oriunda del puerto fumó marihuana de una pipa de cristal.

La cantante e influencer fue una de las invitadas a participar en el festival anual, como parte del concierto masivo de reggaetón mexa que organizó el gobierno del Estado y, sin duda, su presentación era la más esperada, pues ella se encargó de cerrar el evento, realizado este sábado 14 de febrero.

Su participación duró alrededor de una hora 35 minutos, tiempo en que interpretó temas como "Chupón", "Brattypuuty", "Línea del perreo" y "Nena moxita".

Su presentación fue muy bien recibida por el público, quien le guarda especial afecto por el hecho de ser su paisana, sin embargo, la joven sorprendió cuando hizo una petición a la Secretaría de Mariana Armada del estado, que estaba encargada de la seguridad del evento.

Su petición consistió el pedir que se le permitiera, a ella y a sus bailarines, fumar marihuana arriba del escenario y, sin tener todavía respuesta, uno de sus compañeros le entregó una pipa de cristal de la que Yeri succionó elalucinógeno.

"Le voy a pedir un favor a la Marina de Veracruz, con todo respeto, déjenos fumar marihuana".

Sin que para la joven supusiera ninguna situación escandalosa, horas más tarde, a través de su cuenta de Instagram, la veracruzana no emitió ningún comentario acerca de los hechos y, en cambio, mostró entusiasmo por la fiesta que organizó luego de su concierto, la cual afirma que pudo ser la causante del apagón que tuvo su colonia.

"Manas, ayer hice un after y, neta pasó de todo y vi tanta gente que, neta, no veía hace miles de siglos, había muchísima gente, no sabía que podía caber tantísima gente en una casa, yo tenía miedo de que la nada llegara la policía y, no saben lo que pasó al final, o sea, mi fiesta se acabó pero porque se fue la luz, en toda la cuadra, no sé si se fue la luz por mi culpa porque eramos un ching* de gente, y que la casa a todo dar, el sonido del DJ, luces, o sea yo hice la mejor fiesta de Veracruz", contó.

Mientras tanto, reportan que, de la transmisión oficial del Carnaval, se retiró el fragmento de la participación de la jarocha.

