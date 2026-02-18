Un grupo de integrantes del “Frente Nacional de Organizaciones para Personas Ciegas y de Baja Visión A.C.” realizará una manifestación este día sobre Calzada de Tlalpan y Santa Cruz, en la colonia San Simón Ticumac, alcaldía Benito Juárez, al exterior de la estación Portales del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

De acuerdo con la información proporcionada, la movilización será encabezada por Juan Carlos Vivian, de 43 años, acompañado por al menos 10 personas más, quienes prevén realizar el cierre de la vialidad en ambos sentidos de Calzada de Tlalpan.

Los inconformes exigen la instalación de una mesa de trabajo con autoridades de la alcaldía Benito Juárez, específicamente con personal de las áreas Jurídica y de Gobierno, para obtener una respuesta respecto al retiro de puestos ambulantes que se encontraban instalados sobre dicha avenida.

La protesta podría generar afectaciones viales en una de las arterias principales que conecta el sur y el centro de la Ciudad de México, por lo que se recomienda a automovilistas anticipar sus traslados y considerar rutas alternas.

