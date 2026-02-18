“Fue un éxito rotundo este simulacro; y es muy importante para la ciudad, pero sobre todo para la población ensayar”, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, tras el primer simulacro regional entre la Ciudad de México y el Estado de México.

En la capital del país se activaron 13 mil 786 altavoces del C5, equivalente al 98% de los 13 mil 998 altavoces que hay en la CDMX.

Desde las instalaciones del C5, la mandataria capitalina precisó que participaron 8.2 millones de personas de la Ciudad de México.

El tiempo promedio de evacuación durante este simulacro fue de un minuto con 52 segundos.

Detalló que en este ejercicio participaron más de 5 mil funcionarios públicos del gobierno de la CDMX.

En su oportunidad, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa, dio a conocer que de manera metropolitana, se registraron 33 mil 804 inmuebles para participar en este ejercicio de forma voluntaria, de los cuales, 20 mil 560 fueron privados y 10 mil 244 públicos.

Sólo en la Ciudad de México fueron 21 mil 544 inmuebles; 7 mil 16 públicos y 14 mil 578 privados.

