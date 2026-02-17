La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, aseguró que durante su administración el Gobierno capitalino se ha dedicado a reubicar a comerciantes de la vía pública en el Centro Histórico y la Calzada de Tlalpan hacia las calles secundarias de la demarcación, como ocurrió con los ambulantes que se ubicaban en San Cosme, cuyo retiro derivó en agresiones hacia ella este viernes.

“Sin preguntarnos, sin invitarnos y sin coordinación los sacan de donde les conviene y los van mandando a las vías de la alcaldía, sin preguntarnos o tomarnos en cuenta, en vez de darles un espacio seguro, porque yo seguiré en la idea de que lo mejor es infraestructura para ellos, seguridad social, formalizarlos y cuidarlos, porque están siendo extorsionados, les cobran cuota, se clavan esa cuota los liderazgos y luego los movilizan a conveniencia”, dijo la edil.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Alessandra Rojo de la Vega explicó que el Gobierno capitalino aprovecha los reordenamientos que realizan en las calles principales —que son de su facultad— para colocarlos en las calles secundarias, facultad de la alcaldía.

Detalló que algunos de estos puntos han sido Paseo de la Reforma, San Cosme, Calzada México-Tenochtitlan, el Monumento a la Revolución y otros.

“Está pasando lo mismo en Tlalpan. Están remodelando toda la Calzada de Tlalpan y todo el comercio que había en la avenida lo están metiendo a las bocacalles, que son vías secundarias. ¿Para quién son las quejas?, pues para mí, los problemas son para las vecinas y vecinos”, afirmó.

Alessandra Rojo de la Vega pidió al Gobierno de la Ciudad de México que en lugar de reubicar a los comerciantes a las calles secundarias, los dote de plazas e inmuebles, con las expropiaciones que lleva a cabo a través de su facultad.

Van 11 denuncias por caso San Cosme

Rojo de la Vega aseguró que hasta el momento se han presentado 11 denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), más las que se sumarán en estos días por las agresiones hacia sus trabajadores y ella durante un operativo de retiro de 25 ambulantes de una acera de avenida Ribera de San Cosme.

Señaló que esto, debido a que el viernes pasado, durante el operativo de liberación de la vía pública, 20 trabajadores de la demarcación fueron agredidos —tres de ellos de gravedad— por un grupo de choque de más de 200 personas, el cual, acusó, fue enviado por la diputada del Congreso local, Diana Sánchez Barrios. Agregó que a los golpes se sumaron los comerciantes.

Relató que varios días antes de las agresiones se entregaron dos oficios a los liderazgos para el retiro de estos 25 comerciantes, los cuales pasaron de cinco a 25 en poco más de un año.

Manifestó que los comerciantes alegaron que fueron convocados por la diputada Diana Sánchez Barrios, quien les permitió volver a ponerse, pero subrayó que no había ningún permiso que fuera legal. Ella acudió a hablar con los ambulantes, pero llegó un grupo de choque de más de 200 personas. Reconoció que este domingo la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la llamó para manifestarle su rechazo a estos actos de violencia y acordaron entablar pláticas en torno al comercio en la vía pública en esta demarcación.

Luego de que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asegurara que “se estigmatiza mucho al comerciante de vía pública, y son familias que se han dedicado por mucho tiempo”, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, rechazó que fuera el caso, pues argumentó que únicamente cumple con la ley.