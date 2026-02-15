Mérida, Yucatán.- Este domingo, un grupo de ejidatarios de la comisaría de Sierra Papacal mantuvieron detenidos los trabajos del Tren Maya, al señalar irregularidades en el desarrollo del proyecto.

Aseguraron que buscan quitarles sus tierras para el paso del tramo que conectaría con el puerto de Progreso y que ninguna autoridad se ha acercado para dialogar o plantear una indemnización.

Advirtieron que podrían cerrar la carretera estatal hacia Chuburná Puerto, por lo que se recomendó tomar precauciones y considerar rutas alternas.

Señalaron que el pasado lunes, realizaron su asamblea en la calle debido a que el comisario Gilberto Pech Tho mantiene "secuestrado" el edificio ejidal y sobre quien pesan graves acusaciones de complicidad en la entrega irregular de tierras.

También, denunciaron una red de corrupción encabezada por Juvencio Valdez, asesor jurídico del ejido, quien habría extorsionado a más de 200 ejidatarios con más de 100 mil pesos, bajo la promesa de gestionar los pagos que nunca llegaron.

Ante la nula respuesta, los ejidatarios paralizaron este domingo las obras del Tren Maya, que conectará con el Puerto de Altura de Progreso.

