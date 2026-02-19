Cinco de los seis menores de edad que se intoxicaron por comer tamales en el municipio poblano de Huachinango resultaron negativos a drogas de abuso, incluyendo barbitúricos, benzodiacepinas, cannabinoides, cocaína y opiáceos, informó hoy la Fiscalía General del Estado.

Una de las menores, quien también presentó síntomas de intoxicación alimentaria, resultó positivo cualitativo a barbitúricos, metadona y fentanilo, pero se debió –reportó el organismo- a que cuando fue internada se le administraron medicamentos de uso hospitalario para el manejo clínico de crisis convulsivas.

El caso de los menores intoxicados generó un escándalo mediático, ello debido que diversos medios locales reportaron que se habían intoxicado por consumir tamales con fentanilo; en tanto, las autoridades de salud reportaron que una niña había dado positivo a dicha droga, pero no se especificó el porqué.

En un comunicado de prensa, la fiscalía recordó que desde el sábado 14 de febrero inició una carpeta de investigación por el delito de lesiones culposas, ello tras el ingreso de seis menores de edad al Hospital General de Huauchinango por presunta intoxicación alimentaria.

Pruebas de antidopaje y uso clínico: La explicación de la Fiscalía

Detalló que a las 21:15 horas del mismo día, el Médico Legista adscrito a la Fiscalía General del Estado realizó la valoración a los seis menores de edad, incluyendo a una menor que se encontraba hospitalizada en la cama siete.

La menor se encontraba orientada, con lenguaje coherente y congruente, recostada en cama y neurológicamente íntegra, con diagnóstico de intoxicación alimenticia, más crisis convulsiva.

A la menor que permaneció hospitalizada se le practicó prueba de antidoping, la cual –señaló la FGE- reportó resultado positivo cualitativo a barbitúricos, metadona y fentanilo.

“Dicho resultado se atribuye a la estancia mayor a 10 horas en el hospital, periodo durante el cual se le administraron medicamentos de uso hospitalario para el manejo clínico de crisis convulsivas, lo que generó el positivo en la prueba”, señaló el organismo.

De manera paralela, se realizó el aseguramiento de muestras de alimentos y de orina tanto de los menores como de los adultos que consumieron los tamales.

En ese sentido, se determinó que los análisis toxicológicos practicados a las muestras de orina resultaron negativos a drogas de abuso, incluyendo barbitúricos, benzodiacepinas, cannabinoides, cocaína y opiáceos.

En cuanto a las muestras de alimentos, la fiscalía informó que actualmente se encuentran en proceso de análisis especializado mediante cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría de masas, debido a la complejidad de su composición, con el objetivo de determinar con precisión el posible origen de la intoxicación.

De manera paralela, destacó que continúa con las diligencias correspondientes, incluyendo entrevistas, análisis periciales y revisión de indicios, a fin de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades conforme a derecho.

