Un tráiler cargado con varias toneladas de piña volcó esta mañana en el kilómetro 24 de la autopista México-Puebla, a la altura de Valle de Chalco.

La unidad impactó contra el muro de contención que divide el carril exclusivo del Trolebús Santa Martha-Chalco y quedó volcada en los carriles centrales con dirección a la Ciudad de México.

El servicio del transporte eléctrico no resultó afectado por el percance.

La fruta se esparció sobre la cinta asfáltica y bloqueó la circulación en varios carriles.

Elementos de Caminos y Puentes Federales y Servicios Conexos (Capufe), Guardia Nacional División Carreteras y cuerpos de emergencia acudieron al sitio para atender el accidente y retirar la unidad siniestrada.

Autoridades viales mantienen reducción de carriles en el kilómetro 25.

El tráfico en el tramo presenta congestión intensa hacia la capital del país. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

El conductor contó a los elementos de la corporación federal que salió del estado de Veracruz con las piñas para entregarlas en la Central de Abasto de Iztapalapa, cuando perdió el control de la unidad por un vado que se encuentra en la carpeta asfáltica.

La carretera federal México-Puebla, así como el Circuito Exterior Mexiquense, en su incorporación en el municipio de Ixtapaluca, son las opciones viales para los conductores que transitan por esa zona de la metrópoli.

