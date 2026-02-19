Una joven identificada como Victoria, apodada en redes sociales como “LadyNaucalpan”, fue detenida luego de protagonizar una agresión contra una ciclista y elementos de seguridad en calles de Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

El incidente, captado en video y difundido en plataformas digitales, muestra a la mujer confrontando a una usuaria del sistema Ecobici, a quien habría mordido durante la riña. En las imágenes también se observa que lanza insultos, amenazas y presume que su abuelo fue presidente municipal de Naucalpan.

Usuarios de redes sociales señalaron que la joven se refería a Mario Ruiz de Chávez, quien ocupó la presidencia municipal de Naucalpan de Juárez entre 1992 y 1994.

Lee también Detectan pagos en exceso en trolebús de Santa Marta

De acuerdo con una tarjeta informativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, oficiales de la Policía Bancaria e Industrial realizaban labores preventivas cuando detectaron una riña entre varias mujeres sobre la avenida Presidente Masaryk y la calle Hegel.

Las uniformadas intervinieron para separar a las involucradas; sin embargo, dos de ellas intentaron huir en un automóvil, el cual dirigieron hacia una de las agentes con la aparente intención de lesionarla.

Una vez controlada la situación, una de las mujeres continuó con insultos y amenazas contra las policías, además de asegurar ser familiar de un funcionario del municipio mexiquense.

Lee gtambién Entregan certificado que reconoce a la “Pasión de Cristo” de Iztapalapa como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad; Brugada encabeza el evento

La joven, de 23 años de edad, fue detenida y trasladada ante un Juez Cívico, quien determinará la sanción correspondiente por las faltas administrativas y posibles delitos derivados de los hechos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL